«نماء» تنظم حوارات التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة

الشارقة (وام)

تنظم مؤسسة «نماء» للارتقاء بالمرأة خلال فعاليات «إكسبو 2020 دبي» سلسلة من الحوارات والنقاشات التي تدعم الريادة الاقتصادية والاجتماعية للمرأة وتعزز مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص الذي بات يشكل اليوم أحد أهم مبادئ التنمية المستدامة. وتشارك المؤسسة في «جناح المرأة» ضمن «إكسبو 2020 دبي» من خلال تنظيم لقاءات مع نخبة من المنظمات الدولية وصناع السياسات والشركاء والجهات المعنية للمساهمة في بناء مجتمعات أقوى وأكثر عدالة وإنصافاً في إطار النهوض بالمرأة والارتقاء بدورها وتمكينها على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي.

وتنظم «نماء» والمؤسسات التابعة لها، وهي مجلس سيدات أعمال الشارقة ومجلس إرثي للحرف المعاصرة وأكاديمية بادري للمعرفة وبناء القدرات، 12 ندوة حوارية وجلسة نقاشية، بالإضافة إلى عددٍ من ورش العمل التفاعلية التي تركز على الآثار الإيجابية الناتجة عن تسهيل شراكة المرأة في مختلف قطاعات الأعمال وتحقيق الريادة الاجتماعية والاقتصادية، وذلك من خلال تحديد التحديات وتوضيح أدوار الشركاء إلى جانب عوامل تهيئة بيئة حاضنة وداعمة لريادة المرأة. وحددت مؤسسة نماء جملة من الأهداف لورشات العمل التي تنظمها، منها نشر الوعي ومشاركة أفضل الممارسات في مجال توفير بيئة عمل عادلة يحظى فيها الجميع بفرص متكافئة في حين تسلط الجلسات النقاشية الضوء على سبل تخطيط الموازنات المراعية للنوع الاجتماعي وتحقيق أهداف المساواة وتكافؤ الفرص وذلك من خلال حشد كافة الجهود بهدف تحقيق التغيير الإيجابي المستدام.

وقالت ريم بن كرم مدير مؤسسة «نماء» للارتقاء بالمرأة: يؤكد «إكسبو 2020 دبي» التزام دولة الإمارات بتحقيق العدالة بين الجنسين وتمكين المرأة حيث يُعد أول «إكسبو» دولي يخصص جناحاً مستقلاً للمرأة وتجسد مشاركتنا في «إكسبو» مساعينا نحو تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص وتسريع وتيرته وتطوير منظومة شاملة تحقق المرأة فيها طموحاتها وتمارس قدراتها من أجل مصالح المجتمعات وليس مصلحة المرأة فحسب.