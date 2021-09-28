«إكسبو دبي 2020».. رعاية صحية استثنائية

سامي عبد الرؤوف (دبي)

سخرت كافة الجهات المعنية والمختصة إمكاناتها البشرية وما تمتلكه من تجهيزات وتقنيات، من أجل توفير خدمات استثنائية لجميع الزائرين والمشاركين في معرض إكسبو دبي 2020، وتعد الرعاية الصحية أحد أهم المجالات التي تعمل الجهات الصحية على تقديم منظومة رعاية متطورة وخدمات نوعية عالية الجودة ومناخ صحي آمن لجميع المشاركين والزائرين للحدث.

وتوفر الجهات الصحية الحكومية والخاصة على مستوى الدولة بصفة عامة ودبي بصفة خاصة، كل مقومات الرعاية اللازمة ضمن أرقى البروتوكولات المعمول بها في مثل هذه الأحدث والمعارض الدولية الكبرى.

وأكد رؤساء ومديرو مستشفيات بدبي، في تصريحات خاصة لـ «الاتحاد»، أنهم اتخذوا كافة الترتيبات والإجراءات اللازمة لتقديم الدعم و إنشاء خدمات ذات سعة إضافية ودعم هيئة الصحة دبي للمساهمة في تحقيق نجاح معرض إكسبو دبي 2020، وتقديم خدمات الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة لضيوف الدولة من الزائرين والمشاركين في هذا الحدث العالمي.

وقالوا: «نحن على أتم استعداد لتلبية طلبات هيئة الصحة في دبي لتقديم خدمات الرعاية الصحية للمرضى المحولين من قبل الهيئة والراغبين في الحصول على الرعاية اللازمة».

وأشاروا إلى أن القطاع الصحي في الدولة قادر على توفير الرعاية الصحية للزائرين والمشاركين في الحدث على مدار 6 أشهر، موضحين أن خدمات الرعاية الصحية التي ستقدم أثناء الحدث، تعمل في خطين متوازيين، الأول خدمة داخل معرض إكسبو نفسه، والثاني خدمات من خلال المرافق الطبية الموجودة في مختلف إمارات الدولة بصفة عامة وإمارة دبي بصفة خاصة.

خصومات طبية

في البداية، قال الدكتور عثمان البكري، الرئيس التنفيذي والرئيس الطبي للمستشفى الدولي الحديث في دبي: إن «استضافة دولة الإمارات بصفة عامة ودبي بصفة خاصة لمعرض إكسبو 2020، هو حدث تاريخي وإنجاز استثنائي في مجال استضافة الفعاليات والمعارض العالمية الكبرى».

وأضاف: أن «دولة الإمارات تمتلك من القدرات والإمكانات التي تجعلها قادرة على إبهار العام بتنظيم مثل هذه الأحداث الكبرى، وتتنوع هذه القدرات والإمكانات، وعلى رأسها ما يتمتع به القطاع الصحي من كفاءة وجاهزية». وأشار إلى أنه تم التنسيق مع هيئة الصحة في دبي والجهات المختصة الأخرى، حيث تم إدراج المستشفى وكادرها الطبي عالي المستوى لتكون ضمن قائمة المستشفيات المشاركة في توفير الخدمات العلاجية لضيوف إكسبو 2020، كاشفاً أن المستشفى قرر عمل خصومات بنسبة 30 % على كافة الخدمات العلاجية لضيوف إكسبو 2020. وأكد أن جميع أقسام المستشفى (قسم غسيل الكلى، قسم التجميل، قسم الإصابات والحوادث، قسم الأطفال، قسم جراحات المناظير وغيرها من الأقسام الأخرى) على أتم الاستعداد للتعامل مع جميع الحالات المرضية. ولفت البكري، إلى التعاقد مع العديد من شركات التأمين العالمية إلى سوف تمكن الزوار من استخدام تأمينهم الصحي في المستشفى من دون القلق من دفع تكاليف علاجهم نقداً.

شريف بشارة

مبادرات ومشاريع

من جهته، قال شريف بشارة، الرئيس التنفيذي للمستشفى الأميركي دبي، إن «القطاع الصحي الخاص سيسهم بدور كبير في توفير الرعاية الصحية وتقديم خدمات طبية عالية الجودة للمشاركين والزائرين خلال الحدث العالمي المرتقب «إكسبو دبي 2021». وأضاف: «لقد نجح القطاع الصحي في تبني مجموعة كبيرة من المشروعات والمبادرات والبرامج، التي تصب مباشرة في خدمة هذا الحدث الدولي وتوفير مناخ صحي آمن، بما يتماشى مع الاحتياجات اللازمة لتأمين الحدث والإسهام في نجاحه». وأكد أنه سيتم توفير أفضل سبل الرعاية والعناية الصحية لجميع المشاركين فيه، إلى جانب تعزيز القدرات للتعامل مع أي حالات طارئة محتملة.

وشدد، على أهمية مشاركة القطاع الصحي الخاص في توفير الرعاية الصحية اللازمة للزائرين والمشاركين في المعرض، موضحاً أن القطاع الصحي بدبي شهد خلال الفترة الماضية تنفيذ حزمة كبيرة من المشروعات لتوفير تجربة صحية مميزة من العناية والرعاية والتدخلات العاجلة خلال الحدث، وذلك عبر شبكة متكاملة من المستشفيات والمراكز والعيادات الطبية المجهزة بأحدث التقنيات والأساليب الذكية، التي تقوم عليها نخب من الكوادر الطبية. وأشار إلى أن الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية يعد أحد المشاريع المعنية بإكسبو، وهي استراتيجية متكاملة لتعزيز لاستثمار بالقطاع الصحي والشراكة مع القطاع الخاص. وذكر بشارة، أن المستشفى الأميركي دبي على أتم الاستعدادات لدعم معرض إكسبو بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي مثمناً الجهود الحثيثة التي تبذلها الهيئة لتعزيز المنظومة الصحية بإمارة دبي وحث المستشفيات والمراكز الطبية على تقديم رعاية صحية مميزة وفق أفضل الممارسات.

موضحاً أنه وفق المؤشرات العالمية تحتل الإمارات المرتبة الأولى على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي العربية ضمن قائمة أفضل الوجهات للسياحة العلاجية عالمياً بحسب مؤشر جمعية السياحة العلاجية، فيما تحتل إمارة دبي المرتبة الأولى عربياً والسادسة عالمياً في «المؤشر العالمي للسياحة العلاجية» الصادر عن المركز الدولي لبحوث الرعاية الصحية، فيما من المتوقع أن تقفز الإمارات إلى مراتب أعلي مع انعقاد «إكسبو دبي» وتوافد ملايين الزوار إلى الدولة.

شراكة للأفضل

وحول وسائل الجذب والتشجيع التي من الممكن أن يوفرها القطاع الصحي بدبي للمشاركين في الحدث الدولي، أوضح بشارة، أن إمارة دبي تعد وجهة عالمية للرعاية الصحية مع تقديمها أفضل الخدمات الصحية والتنظيمية، التي تحقق الجودة والقيمة المُضافة، بالإضافة إلى تسخير الموارد المؤسسية لضمان صحة وسلامة زوار المعرض.

وأشار إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال تنظيم وتقديم الخدمات الصحية، وتضمين الابتكار في جميع مكونات منظومة الرعاية الصحية.

ولفت إلى جانب الآليات والنظم المتطورة التي يتمتع بها القطاع الصحي بدبي والمستند على أفضل الممارسات والبروتوكولات العلاجية، وجميعها عوامل جاذبة ومشجعة، مؤكداً جاهزية الإمارة وقدرتها الفائقة على تحقيق الأمن الصحي لمواطنيها ومقيميها وزوارها خلال معرض إكسبو دبي.

ريم عثمان

تسهيلات

من جانبها، أكدت الدكتورة ريم عثمان، الرئيس التنفيذي لمجموعة مستشفيات السعودي الألماني- الإمارات، أن الدولة تذخر بالكفاءات والخبرات الطبية في مختلف التخصصات الطبية، بالإضافة إلى ما تتمتع به الدولة من إمكانات متميزة عالمية في البنية التحتية الصحية، والتسهيلات التي تقدمها لجميع الزائرين، مما يجعل معرض إكسبو فرصة جديدة على إظهار ما تتمتع به الإمارات من تنافسية عالمية. وأشارت، إلى أن استضافة معرض إكسبو ستؤدي إلى نتائج مبهرة من أبرزها جذب المزيد من الأشخاص لتلقي الرعاية الصحية في دولة الإمارات، مما يؤدي إلى تحقيق هذا القطاع الحيوي لنتائج اقتصادية إيجابية. وذكرت أن الحالات التي ستحتاج إلى رعاية علاجية أو طبية التابعة لمعرض إكسبو سيكون لها تسهيلات خاصة تتمثل في توفير مسار خاص لتسهيل عمليات التسجيل وتسريع إجراءات دخول هؤلاء المرضى.

وقالت عثمان: «تم العمل على تعزيز وتطوير القدرات العلاجية لضمان القيام بالمهام المكلفة بها المستشفى السعودي الألماني بدبي، حيث يستهدف المستشفى أن يكون عاملاً مهماً وداعماً لهيئة الصحة في هذا الجانب».

باري بيدفورد

اتفاقية

أفاد باري بيدفورد، الرئيس التنفيذي للعمليات – دبي، بمجموعة ميديكلينيك الشرق الأوسط، أن ميديكلينيك مستشفى بارك فيو، على وجه الخصوص، وقع اتفاقية مع المنظمين لاستقبال المرضى نظراً لقرب موقعه من إكسبو 2020، كما تم إجراء التدريبات للاستجابة لحالات الطوارئ بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي للمساهمة في الاستعدادات اللازمة.

وأشار إلى أنه بالإضافة إلى الخدمات الطبية الأساسية التي تقدمها المجموعة، ستقدم ميديكلينيك أسعارًا خاصة على مجموعة من الباقات المصممة خصيصًا للزوار القادمين من خارج الدولة تضم خدمات غسيل الكلى أثناء السفر والفحوص الطبية الوقائية الشاملة وخدمات التجميل والأسنان والعيون وعلاج السمنة.

غادة سوالمة

9 باقات

من جهتها، ذكرت غادة سوالمة، المدير التنفيذي لمستشفى قرقاش بدبي، أن المستشفى سيوفر 9 باقات علاجية خلال فترة معرض إكسبو 2020، كنوع من المشاركة على تشجيع السياحة العلاجية خلال الحدث، الذي يتوقع أن يزوره ملايين الناس حول العالم، ويمكن أن يكون من بين اهتماماتهم السياحة العلاجية خلال تواجدهم في دبي.

وأوضحت أن هذه الباقات العلاجية، تضم عمليات أطفال الأنابيب وخدمات تقويم العظام وباقة كبار السن وجراحات السمنة وعلاج الأمراض الجلدية والتخلص من السمنة، وكذلك علاج مشاكل التنفس وجميع خدمات الرعاية للأطفال الصحية للأطفال، بالإضافة إلى الخدمات الصحية التجميلية.

وأشارت سوالمة، إلى أن المستشفى لديها كادر طبي وتمريضي وفني يجيد 7 لغات بما يساعد المرضى والتواصل معهم باللغة التي يجيدونها، حيث سيتم توفير اللغات الإنجليزية والفرنسية والروسية والعربية، وكذلك الأوردو والألمانية والتركية، مؤكدة أن المستشفى يمتلك كفاءات بشرية عالمية، بالإضافة إلى توفر أحدث الأجهزة والمعدات الطبية في مختلف المجالات الطبية.