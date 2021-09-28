إطلاق «التوزيع الآلي» المبتكرة لمركبات الأجرة في «إكسبو»

دبي (وام)

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بالتعاون مع «هلا تاكسي» تقنية «التوزيع الآلي» لمركبات الأجرة في «إكسبو 2020» لأول مرة على مستوى الإقليم.

ومن خلال تطوير التقنيات الذاتية المبتكرة من قبل «كريم»، سيتم توزيع مركبات الأجرة تلقائياً إلى موقع «إكسبو 2020» بناءً على الطلب، وسوف تتلقى مركبات الأجرة طلبات حجز تلقائياً للتوجه إلى موقع «إكسبو»، وبحسب العدد المطلوب من مركبات الأجرة في كل ساعة من اليوم. وباعتبارها مشروعاً مشتركاً بين هيئة الطرق والمواصلات وكريم.. تمكن «هلا تاكسي» المتعاملين من حجز أي مركبة أجرة في دبي عن طريق تطبيق طوّرته داخلياً شركة كريم، وبالتالي سوف يستمتع السياح والمقيمون والزوار في المعرض بسهولة حجز مركبات الأجرة من خلال هواتفهم أو أكشاك الخدمة الذاتية.. ولتسهيل عملية الحجز سيستخدم المتعاملون كلمة مرور لمرة واحدة «OTP» للحجز الفوري عبر هواتفهم المتحركة والاتصال بالسائق والانطلاق على الفور من دون أي وقت للانتظار. وقال أحمد بهروزيان المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة بهيئة الطرق والمواصلات: مع ضخامة عدد الزوار المتوقع لمعرض «إكسبو 2020» تتحمل هيئة الطرق والمواصلات في دبي مسؤولية كبيرة تتمثل في ضمان توفير تنقل آمن وسهل لرواد مركبات الأجرة.. ومن خلال حلولها الرقمية المبتكرة أصبح بمقدور خدمة حجز مركبات الأجرة معرفة عدد المركبات المطلوبة بالضبط في أي وقت وإرسالها تلقائياً إلى موقع «إكسبو».. وبفضل زيادة أسطول مركبات الأجرة يمكن للخدمة تحقيق التوازن الأمثل بين العرض والطلب ما يُمَكِّنُ الركاب من التنقل بمنتهى الراحة من وإلى أرض المعرض.