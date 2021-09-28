«التطوع ثقافة ومسؤولية» في ورشة بدبي

دبي (وام)

أكد المركز الاجتماعي الصحي بجمعية النهضة النسائية، أن المساعدات الإنسانية الخارجية للدولة تعزز قيم العمل الإنساني المجتمعي ونشر ثقافة التطوع والارتقاء بالمبادرات الخيرية التنموية، جاء ذلك خلال ورشة نظمها المركز الاجتماعي الصحي بجمعية النهضة النسائية بدبي بالتعاون مع جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية بعنوان: «التطوع ثقافة ومسؤولية»، قدمها رجل الأعمال الإماراتي أحمد النزر الفلاسي الفائز بجائزة صناع الأمل العربي للعام 2020 ضمن مبادرة «لنتكاتف معاً»، وذلك احتفاء باليوم العالمي للمسؤولية المجتمعية ومواكبة لوثيقة الخمسين التي طرحتها حكومة دولة الإمارات.

وجرى خلال الورشة التي حضرها أفراد ومؤسسات داخل الدولة وخارجها مناقشة مفهوم العمل التطوعي وأشكاله وارتباطه بالمسؤولية المجتمعية وتأثيره على المجتمع، الأمر الذي يعزز أواصر التعاضد والتكافل.