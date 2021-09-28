شراكة بين «تريندز» و«المجلس الأطلسي»

أبوظبي (الاتحاد)

وقّع «مركز تريندز للبحوث والاستشارات» اتفاقية تعاون مع مؤسسة «المجلس الأطلسي»، تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات البحث العلمي والمعرفي، وتنظيم الفعاليات العلمية المشتركة التي تستهدف تعزيز الفهم المشترك تجاه القضايا الإقليمية والدولية.

وقّع الاتفاقية من جانب «تريندز» الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لـ «مركز تريندز للبحوث والاستشارات»، ومن جانب المجلس الأطلسي جولي فارغيز، الرئيسة التنفيذية للعمليات في مؤسسة المجلس الأطلسي. وتسعى الاتفاقية إلى وضع إطار عام للتعاون والتنسيق بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، خصوصاً في مجال الدراسات الأمنية والاقتصادية والبحوث الاستراتيجية التي تعتمد على البحث الموضوعي المستقل والتحليل الدقيق.