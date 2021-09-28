«الشارقة الخيرية» تحتفي بإجراء 1200 عملية قلب للأطفال

الشارقة (الاتحاد)

تعتبر حملة «القلوب الصغيرة» التي تُعنى بتوفير الرعاية الطبية للأطفال مرضى القلب في البلدان التي تشملها أعمال الجمعية، إلى جانب المساعدات التي تقدمها الجمعية لمرضى القلوب داخل الدولة من أهم الحملات الطبية التي تنفذها جمعية الشارقة الخيرية خارج الدولة بشكل مستمر حيث بلغت أعداد العمليات التي تم إجراؤها منذ بدء العمل بالمشروع في عام 2009 وحتى نهاية العام الماضي قرابة 1200 عملية، وذلك وفق التقرير الذي أصدرته الجمعية بمناسبة اليوم العالمي للقلب الذي يوافق 29 من شهر سبتمبر من كل عام.

وتسير الجمعية حملات منظمة تتكون من طاقم طبي متخصص برئاسة الدكتور أحمد الكمالي رئيس الفريق الطبي لحملة القلوب الصغيرة إلى البلدان التي تشملها أعمال ومشاريع الجمعية.

وقال عبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذ لجمعية الشارق الخيرية إنه وفي إطار مساعي الجمعية لتنفيذ رؤيتها الهادفة إلى التركيز على الأعمال التي تلمس احتياجات الإنسان الضرورية بشكل مباشر وعلى رأسها الصحة والتعليم تم إطلاق حملة «القلوب الصغيرة» والتي تستهدف توفير رعاية للأطفال المصابين بأمراض قلبية ويحتاجون لإجراء جراحة عاجلة بالقلب.