بلدية رأس الخيمة تغلق 64 منشأة خلال 8 أشهر

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

أغلقت دائرة بلدية رأس الخيمة، ممثلة في إدارة الصحة العامة، 64 منشأة مخالفة غير ملتزمة باشتراطات الصحة العامة، وذلك خلال حملاتها الميدانية المنفذة على مدار 8 أشهر.

وتمكنت الصحة العامة خلال الفترة ذاتها تحرير عددٍ من المخالفات والإنذارات بحق منشآت نتيجة عدم الاهتمام بالنظافة العامة ورصد بطاقات صحية منتهية الصلاحية وغيرها من الأسباب.

وقالت شيماء الطنيجي مدير إدارة الصحة العامة لـ «الاتحاد»: «إن الصحة العامة ووفق جدول عمل المفتشين العاملين لديها في تنفيذ الحملات الميدانية الرقابية على كافة المنشآت في مختلف الأقسام تمكنت منذ بداية العام ولغاية شهر أغسطس الماضي، تحرير 3938 مخالفة وإنذاراً».

وذكرت أن تلك المخالفات التي تتعارض مع اشتراطات الصحة العامة، جاءت بعد تنفيذ 4683 زيارة لمنشآت غذائية لقسم الرقابة الغذائية و979 جولة تفتيشية لقسم الرقابة والخدمات البيطرية وقسم الرقابة الصحية والبيئية بعدد 26 حملة تفتيشية موجهة إلى مختلف المنشآت الصحية.

ولفتت إلى أن قسم الرقابة الغذائية تمكن من تحرير 584 مخالفة للمنشآت الغذائية وتوجيه 2381 إنذاراً، فيما تمكن قسم الرقابة والخدمات البيطرية تحرير 127 مخالفة، وتوجيه 34 إنذاراً، وقسم الرقابة الصحية والبيئية رصد 392 مخالفة و420 إنذاراً. وأشارت إلى أن تلك الحملات أسفرت عن إغلاق عدد 64 منشأة منها بعدد 34 منشأة غذائية من قبل قسم الرقابة الغذائية و30 منشأة من قبل قسم الرقابة والخدمات البيطرية، وذلك بحسب حجم ونوع المخالفة المرتكبة.

وذكرت أن من أهم أسباب تحرير المخالفات وغيرها من الإجراءات الموجهة بحق تلك المنشآت في قسم الرقابة الصحية والبيئية، جاءت نتيجة عدم الاهتمام بالنظافة العامة ونظافة وتعقيم أدوات الحلاقة وعدم إصدار وتجديد للبطاقات الصحية للعاملين بالمنشآت ورصد مواد تجميل منتهية الصلاحية بصالونات الحلاقة الرجالية ومراكز التجميل النسائية، واستخدام الخلطات بمراكز التجميل النسائية، حيث تمت مصادرة 465 منتجاً من المواد الاستهلاكية والتجميلية غير القابلة للاستهلاك الآدمي، وجرى إتلافها والتخلص منها حسب النظام المتبع، مشيرة إلى أن مجموع عدد المنشآت المستوفية بلغ 1403 منشآت.

وذكرت أن الإدارة تعمل جاهدة عبر تعريف مختلف المنشآت بالقوانين والاشتراطات الواجب اتباعها والأخرى التي يطرأ عليها تحديث وتعديل، لكي يكونوا على اطلاع تام بذلك وتكثيف برامج التوعية بهدف تقديم أفضل أنواع الخدمة للجمهور المستهلك.

وأكدت أن الحملات الميدانية إلى جانب دورها في عملية الرقابة ورصد المخالف من المنشآت تأتي لتوعية العاملين بها بضرورة المواظبة على تطبيق الشروط الصحية ومتابعتها بشكل مستمر، وذلك لتحقيق أعلى درجات من الالتزام والسلامة الصحية.