«حافظ على مدينتك» في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

نفذت بلدية مدينة أبوظبي، التابعة لدائرة البلديات والنقل، ممثلة في مركز بلدية مصفح حملة توعية عن بُعد، تحت عنوان «حافظ على مدينتك»، استهدفت شرائح المجتمع كافة في المناطق الواقعة ضمن النطاق الجغرافي للمركز.

وهدفت الحملة إلى تعزيز التواصل بين البلدية شرائح المجتمع وكافة، وتقديم خدمات مجتمعية توعوية متنوعة للحفاظ على المظهر العام والبيئة والصحة والسلامة العامة، وكذلك توعية أفراد المجتمع بضرورة وأهمية الالتزام بالقوانين المعمول بها في إمارة أبوظبي للمحافظة على المظهر العام. وتضمنت الحملة نشر العديد من منشورات التوعية بثلاث لغات «العربية، والإنجليزية، والأوردو» عبر حسابات البلدية على مواقع التواصل الاجتماعي، وعن طريق تطبيق «فريجنا»، وعبر إرسال الرسائل النصية القصيرة إلى أفراد المجتمع في المناطق التابعة للمركز، والتي تأتي جميعها ضمن أهداف الحملة وتوعية الفئات المستهدفة بأهمية الحفاظ على المظهر العام والبيئة الصحية النظيفة التي تتمتع بها أبوظبي والآثار الإيجابية المترتبة على ذلك.