حامد الحامد: «غراسيا» ابتكرت النموذج الأول للمزرعة الشاملة

أبوظبي (الاتحاد)

نَظَّمَت الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي محاضرة علمية افتراضية بعنوان «الابتكار الزراعي في خدمة الأمن الغذائي»، قدمها المستشار حامد أحمد الحامد مؤسس مجموعة غراسيا الزراعية، بحضور 117 من الخبراء والمختصين والمهتمين بزراعة النخيل وإنتاج التمور بشكل عام، يمثلون 18 دولة. وقال حامد الحامد في محاضرته، إن «غراسيا» عملت منذ البداية على مواجهة التحديات الزراعية، بالتركيز على مفهوم الابتكار الزراعي، حيث ابتكرت «غراسيا» النموذج الأول من نوعه لما يسمى بالمزرعة الشاملة، كنموذج يرسم مفاهيم الاستثمار الزراعي بكل أركانه، ويحقق نجاحات متعددة يستطيع المزارع حصدها، وفق ممارسات عالمية حديثة تتناسب مع طبيعة منطقتنا، وبخطط استراتيجية مدروسة على مفاهيم التميز المؤسسي، لتحقق المزرعة إيرادات من كل متر مربع بها، وطرح كافة الحلول للتحديات بشكل دقيق. وأشار الحامد في المحاضرة إلى توظيف الابتكار في خدمة الأمن الغذائي، فالابتكار اليوم هو ما يميز الشركات عن بعضها البعض. للمساعدة مواجهة تحديات القطاع الزراعي، وتغيير مفهوم المزرعة التقليدي الذي تم اختزاله في إنتاج الخضراوات فقط إلى نشر مفهوم دور المزرعة وأثرها في حياتنا وأثرها الاقتصادي والبيئي والمجتمعي والتعليمي، فالعمق الشمولي كان الركيزة الأولى للنجاح والتميز وتوسيع نطاق الأثر، وهنا تمكنا من تقديم باقة تحاكي كل فئات المجتمع لبلوغ الغايات بأقصر الطرق.