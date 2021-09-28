مبنى لـ«الهليكوبتر» في «إكسبو دبي»

أبوظبي (الاتحاد)

مثلما يحمل «إكسبو 2020 دبي» الحدث الأهم في العالم حالياً لضيوفه أحدث الابتكارات التي تخدم البشرية من مختلف دول العالم، يضمن لهم أيضاً أحدث وسائل التنقل من وإلى موقع المعرض العالمي، الذي يُعقد للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بإقامة مبنى خاص بطائرات الهليكوبتر، يضم مهبطاً للطائرات، ومعرضاً وصالة خاصة في مكانٍ واحد، ويتميز بتصميم صديق للبيئة، ومقام باستخدام مواد مُعاد تدويرها، ويمكن نقله من مكانٍ لآخر عند الحاجة.

ويأتي المبنى الذي أعلنت عنه شركة ليوناردو، التي تتخذ من إيطاليا مقراً لها، وشركة فالكون لخدمات الطيران، في إطار خطط تطوير شبكة للنقل داخل المجتمعات العمرانية بين المدن، وتلبية للطلب المتزايد على خدمات النقل العصري والمستدام بوساطة الهليكوبتر في المناطق الحضرية، إضافة إلى زيادة الوصول إلى المناطق الحضرية.

وقالت الشيخة اليازية بنت سلطان بن خليفة، في كلمة بمناسبة مشاركة «فالكون للطيران»: «يسرنا في شركة فالكون للطيران أن نمثل بلدنا هنا في (إكسبو 2020 دبي)، الذي ينطلق بالتزامن مع احتفالات الدولة بعام الخمسين، واليوبيل الذهبي».

وأضافت: «نقف معاً اليوم كدولة متحدة، نسير بخطوات واثقة نحو العالمية، مرتكزين على المبادئ والقيم ذاتها التي أرساها آباؤنا المؤسسون. إن التنوع الثقافي، وثقافة التسامح، والابتكار، والتعاون، والمعرفة، والاستدامة والاتحاد، التي نراها اليوم ما هي إلا أمثلة لتلك المبادئ».

وقالت: «إن إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، راسخ في نفوسنا جميعاً، ويواصل إلهام، ليس من يعيش في دولة الإمارات المتحدة فحسب، وإنما أيضاً في العالم أجمع».

وأضافت: «اتخذت قيادتنا الرشيدة من إرث الشيخ زايد أساساً لها، ونجحت في وضع بلدنا الحبيب على الخريطة العالمية للابتكار والتسامح والمساعدات الإنسانية حول العالم، واحترام المساواة في الحقوق بين الجميع. علاوة على ذلك، قدمت قيادتنا الرشيدة الدعم لتمكين المرأة، التي باتت اليوم تتبوأ مراكز رائدة في القطاعات الحيوية بالبلاد.

نفتخر، اليوم، برؤية المزيد من النساء يتابعن أحلامهن، ويتبوأن مراكز قيادية وإدارية في المنظمات التجارية، والوزارات، والمنشآت الحيوية، منها قطاع الطيران، حيث أصبحن يقدن الطائرات باحتراف».

وفي ختام كلمتها، قالت الشيخة اليازية بنت سلطان بن خليفة: «وأخيراً، أينما تطلعنا من حولنا في الإمارات نستنتج أمراً واحداً: بغض النظر عن المكان الذي انطلق منه كل واحد منا في هذه الرحلة، فإن العالم بأسره يجتمع معاً في (إكسبو 2020).

السماء ليست حدودنا وإنما نقطة البداية، ودولة الإمارات هي انعكاس مباشر لرؤيتنا ومعرفتنا بأن السقف الزجاجي هو ذلك الذي نضعه نحن لأنفسنا.

نتطلع إلى التحليق معاً إلى ما أبعد من الخمسين عاماً المقبلة.

حفظكم الله جميعاً.. وحفظ قادة دولة الإمارات العربية المتحدة».