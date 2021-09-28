تبنّى المؤتمر الإعلامي الثاني لمجلس حكماء المسلمين، في ختام أعماله، اليوم الثلاثاء، في العاصمة الأردنية عمّان، 5 توصيات، شملت، «تفعيل مدوّنة العشرين باعتبارها مرجعاً مؤثراً في سلوكيات العمل الإعلامي، التأكيد على وسائل الإعلام بالدفع نحو المصالحات وتقريب وجهات النظر بين الشعوب العربية وتكريس خطاب التضامن والتكافل مدخلاً لحل الخلافات، إيلاء اهتمام إعلامي أكبر بالقضايا الإنسانية، ولاسيما في فترة الجوائح والأوبئة والنزاعات، والتركيز على مشاكل الشعوب وقضايا اللاجئين والمساعدات الإنسانية».كما تضمنت التوصيات «تشجيع وسائل الإعلام المختلفة على إحياء يوم الأخوّة الإنسانية المقرر من الأمم المتحدة في الرابع من فبراير من كل عام، وكذلك أسبوع الوئام بين الأديان المقرر في الأسبوع الأول من فبراير من كل عام، وأخيراً تأسيس ائتلاف إعلامي عربي يعمل على تفعيل مدوّنة العشرين لمبادئ العمل الإعلامي والاستفادة منها».