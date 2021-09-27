«صحية الوطني» تناقش سياسة الوزارة لتعزيز الصحة النفسية

دبي (الاتحاد)

استأنفت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي أمس برئاسة ناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس رئيسة اللجنة، مناقشة موضوع سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع في شأن تعزيز الصحة النفسية.

وشارك في الاجتماع أعضاء اللجنة سمية عبدالله السويدي مقررة اللجنة، وعذراء حسن بن ركاض، ومحمد أحمد اليماحي.

وقالت ناعمة عبدالله الشرهان رئيسة اللجنة: إنه تم خلال الاجتماع مواصلة مناقشة الموضوع العام والاطلاع على التقرير الخاص بشأن الزيارات الميدانية الست التي قامت بها اللجنة للاطلاع على الخدمات المقدمة في أقسام الصحة النفسية في عددٍ من مستشفيات الدولة، وذلك ضمن خطة عملها لمناقشة موضوع سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع في شأن تعزيز الصحة النفسية.

وأضافت أن: التقرير تضمن المخرجات التي توصلت إليها اللجنة من الزيارات الميدانية لمستشفى الأمل ومستشفى راشد في إمارة دبي، ومستشفيات القاسمي والكويت وخورفكان في إمارة الشارقة، ومستشفى الفجيرة في إمارة الفجيرة، وتم خلالها التعرف على التحديات ومستوى الخدمات الصحية والبرامج العلاجية المقدمة لمراجعي أقسام الصحة النفسية وكيفية التعامل معهم، والطاقة الاستيعابية من توفر أسرّة وأجهزة طبية للتعامل مع كافة الحالات، كما تم الاطلاع على آراء ومقترحات وملاحظات الكوادر الطبية والفنية والإدارية العاملة في المستشفيات، والتعرف على احتياجات المراجعين، والخدمات المتعلقة بالطب النفسي لمختلف الفئات العمرية وأنواعها، ومنها خدمة الطب النفسي المجتمعي التي تقدم للمرضى النفسيين في منازلهم، والطب النفسي الجنائي والطب النفسي للاستشارة والتواصل من الأقسام الداخلية بكافة المستشفيات، وخدمة العيادات النفسية الخارجية، وخدمة المناوبة للحالات النفسية الطارئة على مدى 24 ساعة.

وأشارت إلى أن اللجنة استنتجت من هذه الزيارات عدداً من التوصيات التي سيتم تضمينها في تقرير اللجنة النهائي بشأن الموضوع، وذلك من أجل المساهمة في الارتقاء بمستوى الخدمات في أقسام الصحة النفسية في المستشفيات بما يتفق مع المعايير العالمية.