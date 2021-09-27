القيادات الحكومية في عجمان تناقش خطة الإمارة

عجمان (وام)

نظمت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بعجمان لقاء القيادات الحكومية في الإمارة لمناقشة التقدم المحرز في خطة عجمان 2030 ومواصلة تطويرها بإشراك أصحاب المصلحة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والعام.

وأكد الدكتور سعيد سيف المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي بعجمان، أن القيادة الرشيدة في حكومة عجمان حريصة على مواكبة المتغيرات العالمية ومواءمة التوجهات الاتحادية لدعم جهود الدولة في تحقيق مكتسبات جديدة على الصعد والمجالات كافة.

وأضاف الدكتور المطروشي أن حكومة عجمان تعمل خلال المرحلة الحالية على تطوير مخطط استراتيجي لإمارة عجمان يغطي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مسترشدةً بالمنهجيات الجديدة في العمل الحكومي التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ليؤكد أن حكومة الإمارات أصبحت نموذجاً متفرداً للحكومات الحديثة عالمياً وفكراً ملهماً للرؤى المستقبلية. وتعمل حكومة عجمان على تطوير خطة مبنية على تقييم استراتيجي شامل، بما في ذلك مراجعة الأداء الحالي، وتحليل المزايا التنافسية والتحديات والفرص في الإمارة، إضافةً إلى قياس وتحليل الاتجاهات الكبرى الرئيسة التي تشكل ملامح المنطقة والعالم.

وأضاف أنه تم التركيز على أربعة محاور رئيسة في الخطة، تشمل: محور الاقتصاد ومحور المجتمع ومحور المدينة ومحور الحكومة سيتم العمل عليها وفق ومنهجيات مرنة تخدم طموحات الحكومة المستقبلية.