وفد من بلدية دبي يزور مسلخ الشهامة الآلي

أبوظبي (الاتحاد)

أطلعت بلدية مدينة أبوظبي وفداً من بلدية دبي على أفضل الممارسات والخدمات المقدمة في مسلخ الشهامة الآلي، وذلك ضمن إطار تفعيل الزيارات واللقاءات المعيارية الهادفة إلى الاستفادة من التجارب المميزة، وتوظيفها في دعم وترسيخ أفضل الممارسات في خدمة المتعاملين في المسالخ الآلية.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور سعيد قرواش الرميثي مدير إدارة الصحة العامة وفداً من بلدية دبي في مسلخ الشهامة، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون المستمر مع بلدية دبي لتبادل الخبرات العلمية والعملية في مجالات الصحة العامة على وجه العموم وفي مجال خدمات المسالخ على وجه الخصوص.