محمد بن زايد ورئيس مجلس النواب العراقي: تعزيز دور البرلمانات العربية في تبني قضـايا الشعوب

أبوظبي (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس في قصر الشاطئ، معالي محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب في جمهورية العراق الشقيق.

وبحث سموه ومعالي محمد الحلبوسي، خلال اللقاء، العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل تنمية التعاون والتنسيق المشترك، خاصة في المجالات البرلمانية. وتناول اللقاء أهمية تعزيز دور البرلمانات العربية في تبني قضايا شعوبها وتحقيق مصالحها وتطلعاتها إلى التنمية والتقدم والازدهار بجانب دورها في ترسيخ التضامن العربي الفاعل لمواجهة التحديات المشتركة التي تشهدها المنطقة.

محمد بن زايد في حديث مع رئيس مجلس النواب العراقي

حضر اللقاء سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي، ومعالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني. كما حضر اللقاء الوفد المرافق لرئيس مجلس النواب العراقي.