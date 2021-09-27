«الوطني» يشارك في اجتماع رؤساء المجالس التشريعية الخليجية

أبوظبي (الاتحاد)

شارك حمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي نيابة عن معالي صقر غباش رئيس المجلس، في الاجتماع الدوري الخامس عشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد «عن بُعد» أمس، برئاسة معالي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ رئيس مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية.

كما شارك في الاجتماع أعضاء مجموعة الشعبة البرلمانية في اجتماع رؤساء المجالس التشريعية الخليجية كل من: سهيل نخيرة العفاري رئيس المجموعة، وخلفان النايلي الشامسي، وصابرين اليماحي، ويوسف عبدالله البطران الشحي، كما حضر الاجتماع الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.

وحسب جدول أعمال الاجتماع، تم الاطلاع على تقرير معالي رئيس الاجتماع الدوري الرابع عشر، وعلى عمل اللجنة البرلمانية الخليجية - الأوروبية، والمواضيع الخليجية المشتركة، والتعاون مع برلمانات دول أمريكا اللاتينية. ووافق المشاركون في الاجتماع على تبني موضوع «السياسات المشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي لتنفيذ مبادرة الشرق الأوسط الأخضر في مواجهة تداعيات التغير المناخي»، المقترح المقدم من مجلس الشورى السعودي والمجلس الوطني الاتحادي بعد أن تم دمجه. كما أكد المشاركون على أهمية التنسيق لعقد اجتماع بين المجالس البرلمانية الخليجية والبرلمان الأوروبي، وتعزيز التواصل مع برلمانات دول أمريكا اللاتينية.