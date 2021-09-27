«الأرشيف الوطني» ينظم محاضرتي الثورة الصناعية وحماية الحاسوب

أبوظبي (وام)

نظم الأرشيف الوطني محاضرتين علميتين افتراضيتين «عن بُعد» عبر تقنيات التواصل التفاعلية، حول «الثورة الصناعية الرابعة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي» و«حماية جهاز الكمبيوتر الخاص بك». وترتبط المحاضرتان بأجهزة الحواسيب وشبكة الإنترنت، وقد حرص الأرشيف الوطني على إثراء ثقافة كوادره البشرية بمعلومات مكثفة في هذين الموضوعين، إيماناً منه بأن الثورة الصناعية الرابعة حقيقة ماثلة، وأمام زحفها السريع لا بد من تسليح الموارد البشرية بالمعرفة والمهارات اللازمة لمواكبة التطورات..أما حماية جهاز الكمبيوتر فهذا أمرٌ لا بد منه في ظل ما تحفل به حواسيب الأرشيف الوطني من وثائق ومعلومات مهمة شخصياً وعلى صعيد العمل، ويتوجب على الجميع أن يتمتعوا باليقظة حيال ما تشهده الحواسيب والحسابات الشخصية والمؤسسية في مختلف أنحاء العالم من عمليات قرصنة لا تتوقف.

وفي المحاضرة الأولى «الثورة الصناعية الرابعة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي» بدأ الدكتور إبراهيم حمد الهنائي المستشار وعضو هيئة التدريس بكليات التقنية العليا بالحديث عن دولة المستقبل، وهي الدولة التي لديها الرؤية والمرونة والمبادرة والقدرة الاستباقية الناجحة والمستدامة على الاستشراف والاستكشاف المبكر للتحديات والأزمات المستقبلية، وسبل مواجهتها، واستغلال الفرص المستقبلية بناء على الرؤى والقيم والأهداف الوطنية. وفي المحاضرة الثانية «حماية جهاز الكمبيوتر الخاص بك» أكد عبد الله الزرعوني، من هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، الاهتمام الكبير الذي توليه دولة الإمارات لبناء مجتمع معلوماتي آمن، ثم تحدث عن أمن المعلومات، والمُراد به وكل شيء عن سرية ومصداقية وتوافر المعلومات، ثم تطرّق إلى الأمن الإلكتروني مبيناً أهمية أمن المعلومات وأنه يأتي مقابل الأمن الإلكتروني. وتحدث الزرعوني بالتفصيل عن السرية والمصداقية والتوافر.