انطلاق منتدى دولي للتطبيب عن بُعد في أبوظبي

جمعة النعيمي (أبوظبي)

افتتح أحمد إبراهيم المرزوقي المدير التنفيذي لقطاع المساندة الإدارية في دائرة القضاء أبوظبي فعاليات المنتدى الدولي الذي نظمته أكاديمية أبوظبي القضائية بالتعاون مع دائرة الصحة أبوظبي أمس بعنوان: «أطر قانونية لبيئة معززة للاستثمار في القطاع الصحي والتطبيب عن بُعد بدولة الإمارات - نحو شبكة عربية دولية للتطبيب عن بُعد» والمقامة من الفترة27 ولغاية 29 سبتمبر الجاري.

وأكد المرزوقي أن فاعليات هذا المنتدى الدولي، جاءت لإبراز ما أنجزته دولة الإمارات من بنية تشريعية وتكنولوجية رائدة تستشرف المستقبل وتقنن لاستخدام التكنولوجيا الهائلة وتطبيقها في تطوير المنشآت والخدمات الصحية لتحويلها إلى صناعة تتوافق مع رؤية قيادة الدولة - حفظهم الله لاستشراف المستقبل وتنوع المنظومة الاقتصادية لضمان التنمية المستدامة ورفاهية الإنسان، ولدعوة الشركاء مستهدفي الصحة والرفاهة للإنسان للاستثمار في دولة الإمارات حيث تتوافر كل الإمكانات الداعمة للصناعات الصحية ومزاولة المهن الصحية والطبية الرقمية وعن بُعد ومستهدفين بناء «شبكة عربية دولية للتطبيب عن بُعد».

وفي الجلسة الأولى ناقش المستشار الدكتور عبد المجيد محمود رئيس المكتب الفني إدارة التفتيش القضائي دائرة القضاء أبوظبي مع المستشار منى البلوشي وكيل نيابة، الحديث حول حقوق الإنسان في الصحة العامة الطريق للتنمية المستدامة حقوق المرأة والطفل في مجال الصحة العامة. واستعرض الدكتور عمرو طه بجامعة زايد في الجلسة الثانية، «النظام القانوني للتطبيب عن بُعد» بيئة واعدة للرعاية الصحية وطنياً ودولياً.