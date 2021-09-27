مركز جديد لفحص المركبات الثقيلة في العين

أبوظبي (الاتحاد)

افتتحت شرطة أبوظبي بالتعاون مع مواصلات الإمارات مركزاً جديداً للفحص الفني للمركبات الثقيلة في منطقة الهير بمدينة العين، ضمن جهودها للتسهيل على المتعاملين وتقديم خدمات ريادية بالقرب من التجمعات السكنية، وفي إطار خطة التوسع بإقامة مراكز الفحص الفنية على مستوى الإمارة. وأوضح العقيد مطر عبيد الظاهري نائب مدير مديرية ترخيص السائقين والآليات بقطاع العمليات المركزية، أن المركز الجديد يقدم كافة الخدمات اللازمة لفحص المركبات الثقيلة بصورة توزع الجهد وتخفف من حركة المركبات الثقيلة على الطرق، بما يعزز السلامة المرورية وتحسين الخدمات المقدمة للمتعاملين، وتحقيق تطلعات المؤسسات والأفراد في مجال خدمات الفحص الفني. وأشادت فريال توكل الرئيس التنفيذي بالإنابة لمواصلات الإمارات بالتنسيق والتعاون مع شرطة أبوظبي، موضحةً بأن افتتاح المحطة يأتي ضمن الاستراتيجية الهادفة إلى نشر مراكز تقديم الخدمة في كل مناطق الدولة، بهدف اختصار المسافات والوقت على المتعاملين من ملاك المركبات الثقيلة وسائقيها، وتسهيل إنجاز خدمات التسجيل وتجديد الترخيص وغيرها من الخدمات في مراكز الفحص، بما يجعلها خدمات أكثر تميزاً وتوافقاً مع أرقى الممارسات والمعايير العالمية المعتمدة وتحقق الرضا والسعادة لدى الشركاء والمتعاملين.