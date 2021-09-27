خورفكان تستضيف «ملتقى كبار السن»

الشارقة (وام)

تستضيف مدينة خورفكان الخميس المقبل فعاليات «ملتقى كبار السن» في دورته العاشرة، والذي تنظمه دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، تحت شعار«المجتمع الرقمي لكبار السن» بمشاركة الاختصاصيين عن قرب والجمهور افتراضياً، حيث يناقش الملتقى 9 أوراق علمية تتناول أربعة محاور. ويتزامن عقد «ملتقى كبار السن» مع اليوم العالمي لكبار السن- الموافق للأول من أكتوبر من كل عام، والذي يهدف هذا العام إلى مشاركة الخبرات والتجارب المحلية والدولية في مجال الخدمات الرقمية لكبار السن خلال الجائحة كنموذج للتوظيف الأمثل والتعرف على متطلبات توظيف التكنولوجيا ورقمنة الخدمات النوعية لكبار السن. بالإضافة إلى مشاركة كبار السن في عرض تجاربهم. وأكدت مها منصور آل علي مدير إدارة الاتصال الحكومي، على اهتمام حكومة الشارقة بكبار السن والذي يأتي هذا الاهتمام جلياً في الجهود العديدة لدعمهم، والسعي الدائم نحو تلبية احتياجاتهم وتوفير سبل الحياة الكريمة.