زار معرض الصيد والفروسية.. حمدان بن زايد: فعاليات كبرى تليق بمكانة أبوظبي

أبوظبي (وام)

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس نادي صقاري الإمارات، أهمية الدعم الكبير الذي يحظى به معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية من قبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتوجيهات سموهما بالمحافظة على البيئة واستدامة التراث.

حمدان بن زايد يطلع على المعروضات التي تحمل شارة إكسبو 2020 دبي

وقال سموه، إن المعرض يعتبر مبادرة وفعالية غير ربحية وجّه بإقامتها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في عام 2003، حيث تشرفت الدورة الأولى بزيارته التاريخية، رحمه الله، وليشكل المعرض منذ ذلك الحين قصة نجاح متواصلة في صون البيئة والصيد المستدام، وتقديم التراث وتعزيز وعي الشباب والأجيال بالتقاليد والثقافة الإماراتية الأصيلة، ونموذجاً يحتذى به للفعاليات الكبرى التي أصبحت تنظمها دولة الإمارات على مدى السنوات اللاحقة.

حمدان بن زايد في حديث مع سلطان بن حمدان ومحمد البواردي

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها سموه، أمس، لمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية المقام برعاية سموه في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وتستمر فعالياته حتى الثالث من أكتوبر المقبل، بتنظيم من نادي صقاري الإمارات. رافق سموه، خلال الزيارة، الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، سفير الدولة لدى مملكة البحرين، والشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، ومعالي محمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة - أبوظبي، ومعالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع، ومعالي المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، ومعالي ماجد علي المنصوري، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض، الأمين العام لنادي صقاري الإمارات، والدكتور محمد راشد الهاملي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وأحمد مطر الظاهري، مدير مكتب سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وعدد من كبار المسؤولين. وقال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان: «تأتي الدورة الجديدة للمعرض بالتزامن مع احتفاء دولة الإمارات بمرور خمسين عاماً على تأسيسها، وهو ما يشعرنا بالفخر والاعتزاز، ويعطينا الحافز القوي لمواصلة هذا النجاح برؤية طموحة تستشرف المستقبل للخمسين سنة القادمة، وترسخ ثقافة التميز والتنافسية بما يليق بمكانة أبوظبي في هذا المجال».

حمدان بن زايد خلال الجولة

وأضاف سموه: «يكتسب معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية أهمية خاصة لكونه من المعارض الفريدة على مستوى العالم التي تحرص على صون تراث الصقارة والحفاظ على البيئة، وتعزيز الصيد المستدام والمتوازن للموارد الطبيعية في ظل الأنظمة والاتفاقيات الدولية المعترف بها، ولذا يحظى بمشاركة دولية واسعة من المنظمات والمؤسسات المعنية بالترويج لرياضات الصيد وصون الأنواع». وأشاد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان بالجهود التنظيمية الكبيرة التي بذلت لضمان مشاركة مثمرة لجميع العارضين والزوار، متمنياً لهم مشاركة مثمرة في «أبوظبي 2021»، وإقامة طيبة في ربوع الإمارات وهم يحتفون معنا بهذا الحدث الفريد الذي شاركونا تأسيسه ونجاحه وتطوره عاماً بعد آخر، وهو ما نطمح إليه مجدداً هذا العام بكل ثقة، خاصة أن الإمارات تصدرت دول العالم في الخروج بقوة من أزمة الوباء، وباتت تستضيف أهم الأحداث والفعاليات في ظل استعدادات وتجهيزات غير مسبوقة تضمن أمن وسلامة الجميع. وكان سمو الشيخ حمدان بن زايد قد استهل زيارته للمعرض بتفقد عدد من الأجنحة والشركات المحلية والأجنبية التي تعرض آخر المستجدات والتقنيات الحديثة المستخدمة في الصيد والفروسية، خاصة الأجنحة التي تتضمن صوراً نادرة لممارسة هوايات الصيد والفروسية.

.. وسموه أثناء جولته

جولة

زار سموه أجنحة كل من نادي صقاري الإمارات، والصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى، وصندوق محمد بن زايد للمحافظة على الطيور الجارحة، وهيئة البيئة أبوظبي، ومركز حمدان بن محمد بن راشد لإحياء التراث، ومجموعة سترايت لإنتاج عربات الصيد، وبن حمودة للسيارات، وبينونة لإنتاج المياه من الهواء، وإن بي 3 الدولية، وكراكال الشركة العالمية المتخصصة بتصنيع الأسلحة، ومجموعة إنترناشيونال جروب، وفاوستي للأسلحة. واستمع سموه خلال الجولة إلى آراء المشاركين الذين أكدوا حرصهم على المشاركة سنوياً في المعرض نظراً للسمعة الدولية الطيبة التي حققها على مستوى العالم، ما جعله يستقطب آلاف الزوار من محبي رياضات الصيد والفروسية في دول المنطقة.

حمدان بن زايد خلال الجولة