منى المري: تنسيق الجهود لتغطية متميزة لحدث يجمع العالم

دبي (الاتحاد)

في إطار استعدادات المكتب الإعلامي لحكومة دبي قبيل أيام من انطلاق الحدث العالمي الكبير «إكسبو 2020 دبي»، والحرص على وضع أكثر الأطر فاعلية للوصول إلى أعلى مستويات التنسيق الإعلامي لتغطية نموذجية للحدث الضخم، ترأست منى غانم المري، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، رئيسة نادي دبي للصحافة أمس، اجتماعاً موسعاً ضم مسؤولي مؤسسات ووسائل الإعلام المحلية في مقر المكتب الإعلامي لحكومة دبي في «وان سنترال» مركز دبي التجاري العالمي، لمناقشة استراتيجية العمل الموحدة لتغطية الحدث الذي سيجذب أنظار العالم إلى دبي ودولة الإمارات بصورة عامة على مدار ستة أشهر كاملة، والمساهمة في نقل صورة متكاملة تعكس حجم الحدث ومكانته وتأثيره الإيجابي في تشكيل ملامح مستقبل العالم خلال المرحلة المقبلة.

وأكدت المرّي أهمية تنسيق الجهود وتوزيع الأدوار بين مختلف وسائل الإعلام المحلية على اختلاف وسائلها وتنوع منصاتها، لضمان تغطية سريعة ومميزة للحدث الذي سيجمع تحت سقف واحد وفود 192 دولة، في أكبر تجمع من نوعه في العالم، مع أول انعقاد له في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، منوهةً بأن كل تلك العناصر تضع على كاهل الإعلام المحلي مسؤولية كبيرة، ومؤكدة ثقتها في قدرة مؤسساتنا الإعلامية على الوفاء بمتطلبات هذه المسؤولية على الوجه الأكمل بما يرقى إلى مستوى توقعات القيادة الرشيدة التي حشدت كل مقومات النجاح والتميز للحدث العالمي الكبير.

ونوهت بأن فريق عمل نادي دبي للصحافة سيوجد في قلب المركز الإعلامي المجهز لاستقبال ممثلي وسائل الإعلام المحلية ومراسلي وسائل الإعلام والشبكات الفضائية العالمية، ومندوبي وكالات الأنباء من مختلف أنحاء العالم، لتقديم خدمات نوعية تسهم في تمكين الإعلاميين من داخل الدولة وخارجها، من القيام بمهامهم على الوجه الأكمل وبما يؤكد تكامل الجهود في تفعيل دور الإعلام وإسهامه في إنجاح الحدث العالمي الكبير، وذلك امتداداً لرسالة النادي وحرصه على توفير كافة الخدمات والمساعدات الممكنة للإعلام، سواء المحلي أو الإقليمي أو العالمي في مختلف الأوقات.

ولفتت المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي إلى الثقة الكبيرة التي توليها القيادة الرشيدة في الإعلام الوطني كشريك يبرز ويحفز جهود البناء والتنمية، ويحافظ على المكتسبات والثوابت الوطنية، مشيرة إلى أن الإعلام الوطني كان وسيظل في قلب الأحداث المهمة، حاملاً رسالة الإمارات التي تنشد الخير والنماء والسلام للعالم.

وقالت: «كانت رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن دولة الإمارات قادرة على تنظيم دورة استثنائية ستكون علامة فارقة في تاريخ المعرض الممتد لأكثر من 170 عاماً، واليوم تبقى مسؤولية كافة فرق العمل مضافرة الجهود لتحقيق هذا الهدف الكبير من خلال منظومة عمل متكاملة الإعلام شريك في إنجاحها انطلاقاً من مسؤوليته في إبراز فصل جديد في قصة نجاح الإمارات».

وأعربت منى المري عن تقديرها للجهود الكبيرة التي تقوم بها وسائل الإعلام المحلية من تغطيات مكثفة للتحضيرات التي سبقت انطلاق الحدث المرتقب، إلا أنها أكدت أن العمل خلال المرحلة المقبلة ومع انطلاق فعاليات أكبر معرض في تاريخ العالم، يستدعي حشد كافة الإمكانيات والتجهيزات الفنية والكوادر الإعلامية المؤهلة لنقل الصورة بأعلى مستويات الحرفية والمهنية وفق المعايير العالمية، حيث سيكون للإعلام المحلي الجانب الأكبر من مسؤولية التغطية الإعلامية إلى جانب الأعداد الكبيرة من مراسلي وممثلي وسائل الإعلام العالمية التي ستتوافد على الحدث الأهم من نوعه في العالم على مدار الأشهر الستة المقبلة.

وحول مساهمة نادي دبي للصحافة في دعم الإعلاميين عموماً ووسائل الإعلام المحلية على وجه الخصوص خلال «إكسبو 2020 دبي»، أوضحت ميثاء بوحميد، مديرة نادي دبي للصحافة، أن الحدث العالمي الضخم لا تقتصر أهميته على دولة الإمارات ولكن على المنطقة العربية برمتها، وكذلك العالم بصورة أشمل، بما يستدعيه التأثير الإيجابي الكبير للحدث على مختلف الصعد المحلية والإقليمية والدولية، من استنفار لكافة الجهود والطاقات الإعلامية، وقالت: «سيكون نادي دبي للصحافة موجوداً بكامل فريق عمله في مقر المركز الإعلامي لإكسبو، لتقديم كل أشكال الخدمات والمساعدة الممكنة للإعلاميين، سواء من داخل الدولة أو خارجها لتسهيل مهمتهم وتهيئة الظروف التي تمكنهم من نقل تفاصيل الحدث بصورة تليق بسمعة دولة الإمارات وجدارتها باستضافة الحدث ومكانتها كشريك في صنع مستقبل العالم».