«شايكوكان» شريك السلامة الرسمي لجناح الهند في إكسبو

دبي (الاتحاد)

أعلنت شركة شايكوكان، أمس، اختيارها شريك السلامة الرسمي لجناح الهند في «إكسبو 2020 دبي». في إطار هذه الشراكة، ستقوم شركة شايكوكان بتركيب جهازها المعتمد والفريد من نوعه والمثبت علمياً لإضعاف وتحييد الفيروسات والمساعدة في الحد من انتشار عدوى فيروس كورونا في الأماكن المغلقة بمعدل فعالية تصل إلى 99.9% لضمان سلامة الزوار وحمايتهم، سيتم وضع جهاز شايكوكان في كافة أنحاء جناح الهند.

ألوك شارما رئيس الشركة

يقدم جهاز شايكوكان الأسطواني الشكل عند تركيبه حماية فعالة من الفيروس لمساحة 1000 قدم مربعة، عند تشغيله ينتج الجهاز المبتكر فوتونات مكثفة آمنة للإنسان والحيوان والبيئة وعند انتقالها عبر الهواء واصطدامها بالأسطح تُكون هالة حماية سالبة الشحنة من الإلكترونات لتعادل الشحنة الموجبة للغلاف البروتيني للفيروس، مما يحدث عملية الإضعاف والتحييد لفيروس كورونا المحمول على الأسطح والهواء. يعمل الجهاز بفعالية للحماية من جميع طفرات الفيروس الحالية والمستقبلية لسلامة الناس وحمايتهم، وكذلك لتمكين الشركات والأعمال من فتح أبوابها بأمان. بالإضافة إلى ذلك، لا يضر الجهاز بالنظام البيئي البكتيري الصديق والميكروبات التي تزدهر في البيئة والتي تعتبر ضرورية لمناعتنا.

وبهذه المناسبة، علق ديليب تشينوي، الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة في الهند والمشرف على جناح الهند في «إكسبو 2020»، قائلاً: «بطوابقه الأربعة ومعارضه الرائعة، يهدف جناح الهند إلى جذب ملايين الزوار من جميع أنحاء العالم.

ومن جهته، صرح ألوك شارما، الرئيس التنفيذي لشركة شايكوكان، قائلاً: «دخلت الهند ودولة الإمارات العربية المتحدة في شراكات كثيرة على مدى عشرات السنين. يواجه العالم الآن أحد أكبر التحديات في تاريخ البشرية الحديث. يعد (إكسبو 2020 دبي) أحد أكبر الأحداث وأكثرها شهرة في العالم».