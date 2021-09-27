علاج فتاة مريضة بـ«كرون» في «خليفة الطبية»

أبوظبي (الاتحاد)

عالجت مدينة الشيخ خليفة الطبية، إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، أكبر شبكة رعاية صحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، فتاة تبلغ من العمر 17 عاماً من مرض «كرون» الذي عانت منه لعدة سنوات وسبب لها التهاباً مزمناً في الجهاز الهضمي، وآلاماً في البطن وإسهالاً شديداً وإرهاقاً ونقصاً في الوزن.

ويعد مرض كرون مؤلماً ومنهكاً إن لم يُشخص ويعالج بشكل صحيح، وقد يؤدي أحياناً إلى مضاعفات تهدد الحياة، ويتم إعطاء المرضى بهذا الداء علاجات يمكن أن تقلل إلى حد كبير من أعراضه ومضاعفاته، وفي بعض الحالات، يحقق العلاج الراحة للمريض ويمكنه من العيش بشكل طبيعي.

وقد راجعت المريضة زينب عيادة الجهاز الهضمي للأطفال في مدينة الشيخ خليفة الطبية لأول مرة وهي في الحادية عشرة من عمرها، وكانت حينها تعاني من آلام في البطن وإسهال مستمر، مما أدى إلى ضعف عام، وفشل في النمو، وقام فريق طب الجهاز الهضمي للأطفال بإجراء فحص شامل لها، وتحاليل مخبرية، بما في ذلك تنظير المعدة، وتنظير القولون وأخذت خزعات، وأظهرت نتائج الفحوص إصابة زينب بمرض «كرون».

محمد مقدادي

وقال الدكتور محمد مقدادي، رئيس قسم الجهاز الهضمي للأطفال في مدينة الشيخ خليفة الطبية: «تعد خطة العلاج متعددة التخصصات التي تراعي جميع جوانب نمط حياة الطفل مهمة للغاية عند علاج مرض (كرون)، للتأكد من نمو الطفل جسدياً وعقلياً واجتماعياً». وأعرب عن الفخر بنجاح خطة علاج زينب، وغيرها من المرضى الذين تم علاجهم في مدينة الشيخ خليفة الطبية، وتحسنوا بشكل ملحوظ، وذلك بفضل النهج الشامل في رعاية المرضى الذي يتم اتباعه.

وأضاف أن مدينة الشيخ خليفة الطبية، توفر برنامج تدريب طبياً في أمراض الجهاز الهضمي للأطفال، ويتم إجراء العديد من المهام البحثية حول أمراض الجهاز الهضمي المختلفة لدى الأطفال، مما يعطي الأمل في مستقبل أكثر إشراقاً لجميع الأطفال المرضى.

وأوضح أن قسم الجهاز الهضمي للأطفال في مدينة الشيخ خليفة الطبية، يقدم التشخيص والإدارة للرضع والأطفال والمراهقين الذين يعانون من أمراض الجهاز الهضمي والتغذية واضطرابات الكبد، ويوفر علاجاً على أحدث طراز من قبل فريق طبي متخصص للغاية، ويسعى جاهداً لتقديم رعاية صحية متميزة تتمحور حول الأسرة. وقال الدكتور محمد مقدادي: إن من المشاكل الشائعة مع أمراض القولون العصبي التشخيص الخاطئ، مشيراً إلى أن الطب في رحلة مستمرة من البحث والتقدم، وهناك حالياً قدر كبير من الأبحاث التي يتم إجراؤها لزيادة تحسين وتقوية التشخيص ونهج العلاج لمرض التهاب الأمعاء، وبشكل أكثر تحديداً، مرض «كرون».

من جانبها قالت المريضة زينب: «كنت في العاشرة من عمري عندما التقيت الفريق الطبي لأول مرة في مدينة الشيخ خليفة الطبية، ولم أكن أعيش طفولتي قبل ذلك، كانت الأعراض تخرج عن السيطرة ويبدو أنه لا نهاية لها، إلى أن راجعت مدينة الشيخ خليفة الطبية، وبدأت رحلة العلاج».