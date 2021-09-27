«القاسمي للنساء والولادة» يحصل على «مستشفى صديق للطفل»

الشارقة (الاتحاد)

حصل مستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال في إمارة الشارقة إحدى منشآت شبكة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية على لقب «مستشفى صديق الطفل»، بعد نجاحه في تحقيق جودة معايير الرعاية الصحية النوعية المقدمة، وتسجيل نسب متميزة لصحة الأم والطفل وكفاءة الخدمات، حيث أثمرت جهود المؤسسة في تحقيق هذا النجاح بعد العمل الدؤوب والمستمر من الكوادر العاملة في المستشفى واللجنة الوطنية المختصة. وجاء الإعلان عن هذا الإنجاز بعد انتهاء عمليات التقييم اللازم الذي امتدت أربعة أيام من قبل منظمتي الصحة العالمية والأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف»، المتمثلة في اللجنة الوطنية للأمومة والطفولة بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، حيث تعتمد مبادرة «المستشفى صديق الطفل» على تبني سياسة الخطوات العشر لإنجاح الرضاعة الطبيعية. وقد اجتاز المستشفى وبنجاح تام اختبار تطبيق السياسات، وتطبيق المدونة الدولية والمحلية، وحصل على تقييم 80% فما فوق في المؤشرات الخاصة بالمبادرة العالمية.

صحة الطفل والأم أولوية استراتيجية

وهنأ الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية إدارة وكوادر مستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال على تحقيق اللقب العالمي «مستشفى صديق للطفل». بدورها، أوضحت الدكتورة صفية سيف الخاجة مديرة المستشفى، أن مبادرة مؤسسات صحية صديقة للطفل، تعتبر مبادرة عالمية معتمدة من قبل منظمتي الصحة العالمية و«اليونيسيف».