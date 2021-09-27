أعلنت طيران الإمارات أنها ستنشر مزيداً من طائراتها A380 إلى وجهات أكثر عبر شبكة خطوطها خلال الشهرين المقبلين، وذلك استجابة لمواصلة تخفيف قيود السفر ونمو الطلب حول العالم، ومن المقرر أن يصل عدد الوجهات التي ستخدمها الطائرة العملاقة مع نهاية نوفمبر المقبل إلى 27 مدينة مقابل 16 مدينة حالياً. وتقوم الناقلة بنشر طائراتها الشهيرة بصورة تدريجية ومحسوبة، بالتزامن مع نمو الطلب ومضي صناعة السفر قدماً على درب التعافي. ومع إضافة 11 مساراً إلى شبكة A380 بحلول نوفمبر المقبل، وزيادة أعداد الرحلات التي تخدمها هذه الطائرات حالياً، فإن طيران الإمارات تقف على عتبة تقديم 165 ألف مقعد إضافي على A380 للعملاء. وتشمل المدن التي ستعيد طيران الإمارات خدمة طائرات A380 إليها تدريجياً وجهات سياحية وتجارية شهيرة مثل أمستردام وبرشلونة ودوسلدورف وهامبورغ وجوهانسبرغ ومدريد وميلانو والرياض «بعد الحصول على الموافقة الحكومية» وساو باولو وزيوريخ. كما ستنضم وجهة جديدة إلى شبكة A380 حيث من المقرر إطلاق خدمة يومية إلى إسطنبول في الأول أكتوبر المقبل لأول مرة على الإطلاق لطائرة A380 في تركيا. وتعد طيران الإمارات أكبر مشغل لطائرات A380 في العالم وسيصل تعداد أسطولها من هذا الطراز إلى 118 طائرة بحلول نهاية العام، بما فيها 6 طائرات مجهزة بمقاعد الدرجة السياحية الممتازة وتوزيع 4 درجات. وتخدم الناقلة حالياً برحلات منتظمة أكثر من 120 مدينة تمثل 90 بالمائه من شبكة خطوطها قبل الجائحة، وتمضي قدماً في جهود استعادة 70 بالمائه من طاقتها بحلول نهاية العام، مع إعادة أكثر من 50 طائرة A380 إلى الخدمة. وتعمل طيران الإمارات على توسيع نطاق عملياتها عبر شبكتها العالمية لتلبية الطفرة في الطلب على السفر إلى دبي والوجهات الأخرى التي تسمح بدخول جنسيات محددة ومن متلقي اللقاحات من دون حجر صحي. وكانت طيران الإمارات قد كشفت النقاب في ديسمبر 2020 عن أول طائرة A380 بتقسيم 4 درجات تحتوي على مقصورة الدرجة السياحية الممتازة، وبحلول نوفمبر المقبل سيضم أسطول الناقلة ست طائرات مجهزة بمقاعد هذه الدرجة وتصميمات داخلية جديدة للمقصورة.