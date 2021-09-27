محمد بن راشد يعتمد رفع قيمة القرض السكني للمواطنين في دبي إلى مليون درهم

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم الاثنين، رفع قيمة القرض السكني للمواطنين في دبي إلى مليون درهم.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي في تويتر: "اعتمدنا اليوم رفع قيمة القرض السكني للمواطنين في دبي إلى مليون درهم .. ووجهنا بالبدء الفوري لمباشرة تخصيص 4000 قطعة أرض ومسكن للمواطنين بتكلفة 5.2 مليار درهم .. كما ذكرنا سابقاً سأتابع مع حمدان ومكتوم سياسة الإسكان بنفسي خلال الفترة القادمة ..".