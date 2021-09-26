نهيان بن مبارك: «تحدي الأمل» تصنع قادة الغد

أبوظبي (وام)

شهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن الحفل الختامي الافتراضي للموسم الأول من مسابقة «تحدي الأمل» والتي تحاكي التحديات الحقيقية التي يواجهها العلماء أثناء استكشاف وتحليل البيانات من كوكب المريخ. حضر الحفل معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، والدكتور محمد المعلا وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية للتعليم العالي وهند باقر مدير عام صندوق الوطن. وجرى خلال الحفل الذي تم تنظيمه بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم الإعلان عن الفرق الثلاثة الفائزة، وأفضل مدرب في المسابقة التي تم إطلاقها برعاية صندوق الوطن ودعم من الوزارة.

وفي كلمته إلى الحفل، قال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان: «مسابقة تحدي الأمل، التي ينظمها صندوق الوطن هي امتداد طبيعي لحرصنا الكبير في دولة الإمارات على توفير كل متطلبات النجاح للاستراتيجية الوطنية للفضاء 2030، وبصفةٍ خاصة، حرصنا الكبير على إعداد الأجيال الجديدة، ليكونوا قادة الغد، قادرين على الإسهام، بمعارفهم وإنجازاتهم، في التطورات العالمية المفيدة كافة، في مجالات علوم الفضاء».

وتابع معاليه: «إن هذا الاحتفال إنما هو دليل قوي على أن دولة الإمارات الحبيبة تسعى إلى بناء الطاقات العلمية والإبداعية لأبنائها وبناتها كونها ترى فيهم أعظم مورد، وأفضل استثمار من خلال الحرص على تنشئتهم بصورة متميزة ليكونوا حريصين على العطاء والإنجاز، ويتسابقون بنجاح في تحقيق الإبداع والابتكار. ونحن ماضون بذلك كما أشار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بقوله (إننا نرى الغد بالشباب، وأنهم أبناء زايد، أبناء هذا الوطن الأصيل ومستقبله)». وأضاف: «نفتخر في عام الخمسين أن دولتنا الرائدة تقف اليوم وهي قوية بقادتها، عزيزة بأبنائها وبناتها، ناجحة بنظامها ومؤسساتها - دولة تسير وفق رؤية حكيمة تتمثل في أن الأجيال الجديدة هم وسيلة المجتمع لتحقيق مستقبل مشرق في الأعوام الخمسين المقبلة».

بدورها، قالت معالي سارة الأميري: «يحظى قطاع الفضاء بحيز كبير في (مشاريع الخمسين)، باعتباره أحد قطاعات اقتصاد المستقبل الواعدة، ونهدف لتحويل هذا القطاع إلى رافد مهم لنمو الاقتصاد الوطني، ورفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة. وبالطبع سيكون هذا القطاع في حاجة إلى أجيال جديدة من الكوادر الوطنية المؤهلة لقيادته في المستقبل». وتوجهت معاليها للمشاركين بالقول: «إننا نعول عليكم ونثمن اهتمامكم المبكر بقطاع الفضاء وعلومه وتقنياته، باعتباركم مستقبل هذا الوطن الغالي وأغلى ما يملكه من موارد». وأضافت أن تمكين الطلبة والشباب وبناء قدراتهم العلمية هو جزء مهم من رؤية دولة الإمارات لتعزيز مكانتها عالميّاً في كل المجالات المتصلة بالفضاء.