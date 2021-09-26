محمد الحلبوسي يزور جامع الشيخ زايد الكبير

أبوظبي (وام)

زار معالي محمد الحلبوسي، رئيس مجلس النواب في جمهورية العراق، والوفد المرافق له، جامع الشيخ زايد الكبير بأبوظبي، يرافقه أحمد بوشهاب، عضو المجلس الوطني الاتحادي. استهل معاليه والوفد المرافق الزيارة بجولة شملت مرافق الجامع، اطلعوا خلالها عبر أحد الأخصائيين الثقافيين في المركز على منظومة الخدمات المتكاملة والمتنوعة التي يقدمها مركز الزوار لمرتادي الجامع، والتجربة الفريدة التي دشنها المركز «درب التسامح» التي تأخذ مرتادي الجامع بمختلف ثقافاتهم في رحلة استكشاف استثنائية من خلال سرد مصور لأقسام الدرب الثلاثة التي تروي مسيرة إنجاز رائدة في مجال التعايش والتسامح. وتجول معاليه والوفد المرافق في قاعات الجامع وأروقته الخارجية، وتعرفوا على رسالة الجامع الحضارية الداعية للتعايش والتسامح، والمنبثقة من مآثر وقيم الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والدور الكبير الذي يقوم به مركز جامع الشيخ زايد الكبير في التعريف بالثقافة الإسلامية السمحة، وتعزيز التواصل الحضاري بين مختلف الثقافات والشعوب حول العالم وتاريخ تأسيس الصرح الكبير، وجماليات الجامع وبديع فنون العمارة الإسلامية، وما يحويه من مقتنيات فريدة. وفي الختام تم إهداء الضيف نسخة من كتاب «فضاءات من نور»، أحد إصدارات مركز جامع الشيخ زايد الكبير. يذكر أن «جامع الشيخ زايد الكبير» التابع لوزارة شؤون الرئاسة يحظى برعاية ومتابعة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.