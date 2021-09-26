صقر غباش يبحث العلاقات الثنائية مع رئيس مجلس النواب العراقي

أبوظبي (الاتحاد)

استقبل معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، معالي محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب في جمهوريه العراق، والوفد المرافق له في مقر المجلس بأبوظبي، وجرى بحث علاقات الصداقة والتعاون البرلمانية القائمة بين المجلسين، وتعزيز التنسيق والتشاور خلال المشاركة في الفعاليات الدولية.

حضر اللقاء ناصر اليماحي وناعمة المنصوري وأحمد بوشهاب وصابرين اليماحي وعذراء بن ركاض، وشهده الدكتور عمر النعيمي الأمين العام للمجلس، وعفراء البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني بالمجلس. وأكد معالي صقر غباش عمق وخصوصية العلاقات الأخوية والتاريخية والاستراتيجية التي تربط الإمارات والعراق وشعبيهما، والتي أرسى دعائمها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتزداد متانة وصلابة في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.