خيرية الفجيرة تطلق «درهم الخير»

فهد بوهندي (الفجيرة)

أطلقت جمعية الفجيرة الخيرية المرحلة الأولى من «درهم الخير»، بحضور ممثلي المؤسسات التجارية المشاركة في المشروع، وذلك برعاية شركة «O7»، ويهدف مشروع «درهم الخير»، الذي أطلقته الجمعية إلى تشجيع المجتمع المحلي على التبرع للأسر المحتاجة والمتعففة بدرهم واحد أو أكثر، من خلال عمليات شراء من الشركات والمتاجر والمطاعم المشاركة في المبادرة من كافة المناطق في إمارة الفجيرة. ومن جهته، توجه يوسف المرشودي مدير عام جمعية الفجيرة الخيرية، بالشكر للمشاركين الداعمين للعمل الخيري في المجتمع، من خلال مشاركتهم في مشروع «درهم الخير». وأكد حرص إدارة الجمعية على تحقيق مفهوم الشراكة بين المؤسسات الخيرية وكافة الجهات التي تسعى إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الإنسانية في إمارة الفجيرة، مثمناً دور شركة (07) والمحال التجارية التي تتعاون معها في إطار المشاركة بالمبادرات التي تعود بالنفع على أفراد المجتمع، ودعم العمل الخيري والإنساني في الجمعية. ومن جانبه، أكد عبيد الكعبي، رئيس مجلس إدارة شركة «O7»، على أهمية التعاون مع جمعية الفجيرة الخيرية في دعم ورعاية الأعمال الخيرية والإنسانية لخدمة المجتمع، مشيراً إلى استعداد فريق الشركة والجهات التجارية الداعمة لدعم مبادرات الجمعية الخيرية.