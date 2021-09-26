«أسبوع العد التنازلي لإكسبو» في بكين

بكين (وام)

نظمت سفارة الدولة لدى بكين فعالية بعنوان «أسبوع العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي»، حضرها عدد من السفراء والدبلوماسيين وممثلي وسائل الإعلام في بكين.

وقال علي عبيد علي الظاهري سفير الدولة لدى جمهورية الصين الشعبية، - في كلمة له خلال الفعالية - إن «إكسبو 2020 دبي»، الذي يتزامن مع اليوبيل الذهبي لتأسيس الدولة يسعى إلى اصطحاب الزوار في رحلة تلهم الأجيال القادمة، وتشعل روح الابتكار الذي بدوره سيطلق 50 عاماً من التقدم للدولة. ولفت إلى أن الجناح الصيني في «إكسبو 2020 دبي» سيكون واحداً من أكبر الأجنحة، وسيعرض أفضل إنجازات الصين في مجالات العلوم والتكنولوجيا والاستدامة. وتضمنت الفعالية التي شارك في تنظيمها دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي ودائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي.