زكي نسيبة يتفقد جناح جامعة الإمارات في إكسبو

دبي (الاتحاد)

تفقد معالي زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة والرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، أمس، جناح الجامعة المشارك في معرض «إكسبو 2020 دبي»، واطلع على آخر الاستعدادات تمهيداً للافتتاح الرسمي للجناح يوم 10 أكتوبر القادم.

شارك في الجولة التفقدية كل من الدكتور غالب الحضرمي البريكي مدير الجامعة بالإنابة والمفوض العام لجناح الجامعة بمعرض «إكسبو 2020»، والدكتور محمد حسن علي، نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية بالإنابة، والدكتور أحمد علي مراد، النائب المشارك للبحث العلمي ونائب المفوض العام لجناح الجامعة بـ«إكسبو»، والدكتورة عائشة الظاهري النائب المشارك لشؤون الطلبة، وخلفان الظاهري، نائب مدير الجامعة للشؤون المالية والإدارية، وفريق عمل «إكسبو 2020» من جامعة الإمارات.

وأكد معاليه أن مشاركة الجامعة تأتي ضمن خطة استراتيجية تحت شعار جامعة المستقبل. وتعتبر هذه المشاركة فرصة كبيرة لأعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلبة للمشاركة في مختلف الفعاليات التي تنظمها الجامعة بمشاركة مختلف كلياتها ومراكزها البحثية.