نائب مدير جناح الكويت لـ«الاتحاد»: «إكسبو 2020 دبي» نجاح للإمارات والعرب والمنطقة

مصطفى عبد العظيم (دبي)

أكد مازن علي زكريا الأنصاري نائب مدير جناح دولة الكويت في «إكسبو 2020 دبي»، أن مشاركة الكويت بأضخم جناح لها في تاريخ مشاركتها بالمعرض الدولي، يجسد حرصها على المساهمة في إنجاح هذا الحدث الذي يعد نجاحه نجاحاً ليس فقط لدولة الإمارات ولكنه نجاح للكويت وللعرب وللمنطقة جميعاً التي تستضيف الحدث للمرة الأولى.

وأوضح الأنصاري في حوار مع «الاتحاد» أن نجاح دولة الإمارات في تنظيم «إكسبو 2020 دبي»، رغم التحديات التي يواجها العالم بسبب جائحة «كوفيد - 19»، كأول حدث عالمي ضخم يشارك فيه 192 دولة، أمر يستحق الثناء وقصة نجاح جديدة لدولة الإمارات ويؤكد قدرتها على إعادة جمع العالم للالتقاء، بما يجسد فعلياً شعار «إكسبو 2020 دبي» (تواصل العقول وصنع المستقبل).

وكشف الأنصاري عن استعداد الكويت من خلال جناحها الذي يقام في منطقة الاستدامة تحت شعار «كويت جديدة، فرص جديدة للاستدامة»، لإبهار الزوار بتجربة زيارة استثنائية تروي قصة دولة الكويت وإرثها الجغرافي والحضاري، وإبراز المشاريع الاستراتيجية والمبادرات المحققة لأهداف التنمية، حسب رؤية كويت جديدة 2035، وإيصال صورة دولة الكويت وأهدافها عبر نشر السلام والأمن الدوليين وجهودها الإنسانية العالمية، فضلاً عن الترويج لجذب الاستثمارات الخارجية عبر البيئة الملائمة الموجودة في دولة الكويت، في إطار جهود الكويت لتنويع مصادر الدخل.

مازن الأنصاري (تصوير أشرف العمرة)

تدفقات سياحية

وتوقع الأنصاري، أن يحظى معرض «إكسبو 2020 دبي» بتدفقات سياحية ضخمة من الكويت فور زيادة عدد الرحلات الجوية بين البلدين خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن «إكسبو 2020 دبي» يشكل وجهة هامة للزيارة، لافتاً إلى أن الإقبال الفائق من الزوار خلال الافتتاح التجريبي زاد المشاركين حماساً بتقديم تجارب استثنائية لزوار الأجنحة.

تنظيم استثنائي

وأشاد الأنصاري بالتحضيرات الضخمة التي تقوم بها دبي استعداداً للافتتاح الرسمي للحدث يوم الجمعة المقبل، والترتيبات والتسهيلات التي اتخذتها منذ سنوات طويلة لإقامة إكسبو استثنائي للعالم، لافتاً إلى أنه لمس ذلك خلال مشاركته في جناح الكويت بـ«إكسبو ميلان» في عام 2015، وصولاً إلى تصميم الموقع بشكل مثالي وربطه بشبكة طرق ومواصلات ومترو لنقل الزوار بصورة سلسة إلى جميع المناطق.

رحلة الزائر في الجناح

وحول برنامج المحتوى الذي ستعرضه دولة الكويت في جناحها، قال الأنصاري أن الزوار تنتظرهم تجربة زيارة ثرية داخل الجناح ينتقلون خلالها عبر العديد من المراحل التي تبدأ بالتعرف على الكويت من خلال تاريخها الغني في عمق التاريخ بوصفها ملتقى للحضارات وللثقافات المختلفة ومركزاً للتجارة البحرية وصيد اللؤلؤ، وعلى انطلاقتها كدولة حديثة بعد اكتشاف النفط، ثم الانتقال عبر جسر داخل الجناح إلى الكويت المعاصرة، كويت جديدة تسعى وفق مبادئ الاستدامة إلى تعزيز بناها التحتية ومواردها البشرية، وتفتخر بتراكم تجربة إبداعية إعلامياً وفنياً، إضافة لمستوى اقتصادي يتطلع للنمو والازدهار.

وأوضح أنه وضمن رؤية كويت جديدة، تقدم الكويت مبادئها التي جعلتها محل التقدير العالمي من خلال ما تساهم به من مساعدات لمشاريع ومؤسسات ودول مختلفة، انعكاساً لإيمانها بأن الاكتمال يكون عبر السعي لمساعدة الآخرين دون تفرقة ما دامت الإنسانية عنصراً جامعاً بين كل الشعوب.

فلسفة الجناح والتصميم

وقال إن الجناح الذي تبلغ مساحته نحو 5.5 ألف متر مربع وارتفاعه يبلغ 24 متراً تم تصميمه وفق أسس الاستدامة، حيث اعتمدت فكرة التصميم على برج المياه كمركز للاستدامة في وسط المبنى، ويحيط به تمثيل رمزي لكثبان الرمال، بما يجسد المفهوم الراسخ للاستدامة في دولة الكويت، وأن فلسفة الجناح ترتكز على دراسة علمية قوامها استثمار الحواس الخمس للإنسان من أجل ترك انطباع وغرس الأفكار لتحقيق الأهداف والغايات من المشاركة في الـ«إكسبو».

اليوم الوطني للكويت

وقال الأنصاري، إن «إكسبو 2020 دبي» سيشهد الاحتفال باليوم الوطني للكويت يوم 25 فبراير 2022، وإنه سيتم تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة الاحتفالية طوال شهر فبراير داخل وخارج الجناح ابتهاجاً بهذه المناسبة، متوقعاً زيارة العديد من الشخصيات رفيعة المستوى من دولة الكويت لـ«إكسبو 2020 دبي».