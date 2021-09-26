المنتدى العالمي للأعمال لدول الآسيان ديسمبر المقبل

دبي (الاتحاد)

كشفت «غرفة دبي» و«إكسبو 2020 دبي» تنظيمهما الدورة الأولى من المنتدى العالمي للأعمال لدول الآسيان، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في 8 و9 ديسمبر المقبل، في مركز دبي للمعارض في «إكسبو 2020»، وذلك تحت شعار «شراكات اقتصادية عابرة للحدود»، ليكون هذا المنتدى الأول الذي يستهدف أسواق دول الآسيان الواعدة والمليئة بالفرص الاستثمارية المتنوعة.

وينعقد المنتدى، الذي يعتبر جزءاً من سلسلة منتديات الأعمال العالمية، بالتزامن مع «إكسبو 2020 دبي»، ويهدف إلى التعريف بالفرص التجارية والاقتصادية والاستثمارية الهائلة لرابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) التي تضم عشر دول، وإلى تسليط الضوء على الإمكانات والفرص الغنية التي توفرها لقطاع الأعمال في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة.

ويشكل «إكسبو 2020 دبي» فرصة مثالية لانطلاق أعمال المنتدى المختص بمنطقة الآسيان، والذي سيركز على صياغة رؤى اقتصادية تسهم في بناء شراكات استراتيجية عالمية تعزز من الفرص الاستثمارية بين الدول، وتدفع العجلة التجارية إلى مستويات قياسية جديدة، من شأنها معالجة الآثار الاقتصادية التي خلفتها جائحة «كوفيد - 19».

وقال حمد مبارك بوعميم، مدير عام غرفة دبي: «تسببت جائحة «كوفيد - 19» في تحديات اقتصادية متنوعة، لكن الظروف التي فرضتها (الجائحة) أدت إلى بروز فرص استثمارية جديدة، حيث ساهمت في تسريع وتيرة الرقمنة، وفي زيادة الاستثمار في البنية التحتية المستدامة وشكلت حافزاً لنمو الشركات الناشئة».

وأضاف: «يوفر المنتدى العالمي للأعمال لدول الآسيان فرصة نادرة لرسم تصورات لفكر اقتصادي جديد يسهم بشكل فعال في إعادة إحياء اقتصاديات دول آسيان عبر إقامة شراكات استراتيجية مع الشركات والمؤسسات التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها. وسيضم المنتدى جلسات حوارية بحضور كبار الشخصيات وصناع القرار في المحفل الاقتصادي، حيث ستمهد هذه النقاشات إلى مد جسور تجارية جديدة وفتح آفاق من التعاون الاقتصادي بين دبي ودول الآسيان».