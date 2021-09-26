الجناح الإيطالي يحتفل بالأوبرا على مسرح «ملينيوم»

دبي (الاتحاد)

بعد نجاح النسخ السبع السابقة، سيستضيف مسرح ملينيوم في «إكسبو 2020 دبي» النسخة الثامنة من «أوبرا ستار - جوائز الأوبرا الدولية»، وهو حدث مخصص للأوبرا الغنائية وقيمها الثقافية.

وفاز بهذه النسخة كل من سايوا هيرنانديز، وجوناس كوفمان، وإلينا جارانيا، وجياكومو بريستيا، وأمارتوفشين إنخبات، وروبرت كارسن، وفاليريو جاليانتي، ودانتي فيرتي، وأورسولا باتزاك.

وسيصاحب حفل توزيع الجوائز أوركسترا الإمارات السيمفونية بقيادة ماستر جاكوبو سيباري، وسيكون الضيوف المتميزون هم عازفة البيانو ومغنية الأوبرا الإماراتية فاطمة الهاشمي، وعلياء النيادي وهي أول راقصة باليه إماراتية، وعازف البيانو والملحن الإيطالي جيوفاني أليفي، فيما ستمنح جائزة التميز للأوبرا الذهبية لمخرج المسرح الإيطالي فرانكو دراغون والفنان الإماراتي حسين الجسمي. سيقدم الحدث بينيديتا بارافيا (المعروفة أيضاً باسم برينسيس بي) وجاي مانوكيان.

وقالت مقدمة البرامج الإيطالية من دبي بينيديتا بارافيا: «ستكون أمسية استثنائية للغاية وستحتفل بالثقافة والموسيقى والصداقة بين إيطاليا والإمارات العربية المتحدة».