«إكسبو 2020 دبي».. الاستكشاف والمشاركة والتعلم في «عالم الفرص»

دبي (الاتحاد)

أزاح «إكسبو 2020 دبي» الستار عن تجربة الزائر الملهمة التي يتيحها عالم الفرص - جناح الفرص، وهي رحلة عرض تفاعلية تتناول أهم التحديات العالمية في عصرنا وتلقي الضوء على ما يمكن تحقيقه عندما يعمل الأفراد والمجتمعات يداً بيد. وبصفته الجناح الذي يجسد أهداف التنمية المستدامة، فإن عالم الفرص سيحتضن أيضاً حضور الأمم المتحدة في «إكسبو» الدولي، والذي ستخصَّص له مساحة تحمل اسم مركز الأمم المتحدة.

ترحب تجربة عالم الفرص بالزوار في ثلاثة «مسارات» متوازية، تركز على الماء، والغذاء، والطاقة - وهي موارد اختيرت لأنها تمثل احتياجات الإنسان الأساسية، وتشكل جزءاً من أهداف التنمية المستدامة - بما يبيّن إمكانية استغلال الفرص على المستوى المحلي من أجل الصالح العالمي الأكبر.

ويقود الزوارَ عبر هذه المسارات ثلاثةُ «أدلاء» نُفّذت مشروعاتهم المبتكرة بأقل قدر من الموارد، لكنها أحدثت مع ذلك تأثيراً غيّر واقع مجتمعاتهم. يعمل أبيل كروز من بيرو على حل مشكلة نقص المياه عبر صنع شباك الضباب، التي تحصد الضباب وتحوله إلى ماء، وتعمل مريم الجنيبي من الإمارات في الزراعة العضوية المستدامة وتروج لها ولممارسات الأكل الصحية، وتشجع الأفراد على زراعة خضرواتهم، أما فاطمة جمعة حاجي، وهي مدربة رئيسية تعلم النساء تركيب الألواح الشمسية، فتساعد في توليد طاقة مستدامة في زنجبار، حيث يحصل أقل من أربعة في المئة من السكان على الكهرباء.

يشارك أفراد مجتمع كل «دليل» الزوار قصصاً عن تحسن حياتهم بما يتجاوز مجرد الحصول على الماء والغذاء والطاقة، الأمر الذي يبيّن الترابط بين مختلف أهداف التنمية المستدامة، وكيف أن تلبية المتطلبات البشرية الأساسية تفتح فرصاً أخرى. وتكتمل التجربة المحفزة للفكر بغرفة التعهدات، وهي مساحة مقلوبة «عبر السحب»، يُطلب فيها من الزوار الالتزام بخريطة سلوكية من شأنها أن تحدث فارقاً في حياتهم وحياة الآخرين في مجتمعاتهم. وتُنقل التعهدات بعد ذلك إلى «الحديقة»، وهي مساحة في سقف الغرفة.

وقالت معالي ريم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي والمدير العام لـ«إكسبو 2020 دبي»: «تشكل أهداف التنمية المستدامة ركيزة أساسية في صميم الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وهي بدورها تقود أهداف (إكسبو 2020 دبي) وبرامجه. وعالم الفرص هو التجسيد لما تمثله أهداف التنمية المستدامة وما ترمي إلى تحقيقه».

وقال ماهر ناصر، المفوض العام للأمم المتحدة لدى «إكسبو 2020»: «اعتمد قادة العالم في عام 2015 خطة التنمية المستدامة لعام 2030، بصفتها مخططاً للبشرية من أجل صنع مستقبل أكثر إشراقاً للإنسان وكوكب الأرض. وجائحة (كوفيد - 19)، والتغير المناخي، وعدم المساواة المتنامية من أبرز التحديات التي تهدد الإنجازات المحققة منذ عام 2015، ولا تتطلب هذه التحديات مضاعفة عزيمتنا وجهودنا مرتَين فحسب للعودة إلى المسار الصحيح من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول العام 2030، بل تتطلب مضاعفتها ثلاث مرات حتى. ويسرّني بالتالي أن أرى أن أهداف التنمية المستدامة تشغل حيزاً بارزاً في (إكسبو 2020)، وهي أيضاً في صميم الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات من أجل الدولة و(إكسبو 2020). وعالم الفرص هو المكان المثالي في (إكسبو 2020) لاستضافة مركز الأمم المتحدة، بفضل تركيزه على أهداف التنمية المستدامة وما تمثله. ونتطلع إلى العمل يداً بيد مع جميع المشاركين في (إكسبو 2020) واستعراض قيمة العمل الجماعي من أجل الإنسان وكوكب الأرض».

الفــرص

صُمم عالم الفرص - جناح الفرص على أيدي مهندسي «إيه جي آي أركيتكتس» ليشكل ساحة كبيرة تجسد هدفه المتمثل في توفير منصة للمشاركة الاجتماعية عبر الثقافات المختلفة. وعلى ارتفاع 32 متراً فوق سطح الأرض، تمثل المظلة الشبكية للجناح سُحُباً في حالة تحول مستمر، والأحلام التي نطمح جميعاً لتحقيقها، بينما تغطي «سجادة» من الطين الأرضية وواجهة الجناح، تمثل الأرض وتدعو الزوار لمشاركة تجاربهم. وصمم معرض الجناح كل من «أليك فيت أوت» و«إيكاريا أتيليه».

إلى جانب موضوعَي التنقل والاستدامة، وهما الموضوعان الفرعيان الآخران لـ«إكسبو 2020»، يهدف موضوع «الفرص» إلى بحث كيفية إطلاق العنان لإمكانات المجتمعات والأفراد للمساعدة في رسم ملامح المستقبل وتوفير فرص متساوية للجميع.