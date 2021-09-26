6 اشتراطات للحصول على محركات صيد مُدعمة

سعيد أحمد (أم القيوين)

حددت وزارة التغير المناخي والبيئة، 6 اشتراطات للحصول على المحركات البحرية نوع ميركوري قوة 150 حصاناً المدعومة للصيادين المواطنين للعام 2021. وتشمل الاشتراطات على أن لا يزيد «الراتب أو المعاش» الإجمالي للصياد عن 30 ألف درهم، وألا يكون الصياد قد حصل على دعم لمحرك بحري خلال عام 2018 إلى 2020، وألا يكون الصياد قد ارتكب مخالفة «حيازة أو استخدام أدوات ومعدات صيد محظورة، وفقاً للتشريعات المنظمة للثروة المائية الحية»، ولم يرتكب مخالفة تضر بالثروة البحرية خلال عامي 2020 و2021، وأن يكون قيد الصياد مقدم الطلب في السجل العام بالوزارة يسبق عام 2018، ويمنح الصياد مهلة لمدة 15 يوم عمل من تاريخ إخطاره بالموافقة لدفع قيمة المحرك، ويلغى الطلب في حال عدم تسديد القيمة المستحقة خلال المدة المذكورة.

وألزمت الوزارة الصيادين المستفيدين من الدعم، بإحضار تعهد خطي أو من خلال النظام بقبولهم تركيب المحرك المدعوم على القارب، إضافة إلى شهادة راتب معاش معتمدة أو إحضار شهادة من المحكمة تفيد بأن الصياد مقدم الطلب لا يعمل، وصورة كاملة من خلال القيد «في حال لم تكن متوافرة في ملف الصياد بالوزارة أو في النظام الالكتروني»، على أن يتم مطابقتها مع الأصل، وصورة من بطاقة الهوية.

وأكدت الوزارة أنه بإمكان تقديم الطلبات عن طريق موقعها الإلكتروني أو عن طريق تطبيقاتها في الأجهزة الذكية، وحددت آخر موعد لتسلم الطلبات 16 أكتوبر المقبل. وتحرص وزارة التغير المناخي والبيئة، على تحقيق أهدافها فيما يتعلق بخفض الانبعاثات الكربونية الضارة، وتقوم بدعم قوارب الصيد المسجلة لديها تحت نوع (طراد)، والتي تمثل الشريحة الأكبر من القوارب المسجلة بمحركات صديقة للبيئة، كما تقوم بمراجعة مواد الدعم المقدمة للصيادين وآلية توزيعها بشكل دوري، ووضع المواد المطلوبة بما يتناسب مع احتياجاتهم.