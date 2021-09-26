«معاً» تناقش الابتكار الاجتماعي في إمارة أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت هيئة المساهمات المجتمعية -معاً جلسة افتراضية بعنوان «شاركونا الحوار»، بحضور خبراء بارزين في المجال الاجتماعي؛ بهدف إيجاد حلول مبتكرة لتعزيز حياة كبار المواطنين والمقيمين في إمارة أبوظبي، وتفعيل مشاركتهم المجتمعية تعزيزاً للتماسك الاجتماعي. وذلك في إطار الدورة الخامسة من برنامج حاضنة معاً الاجتماعية، التي ركزت على فئة كبار المواطنين والمقيمين في أبوظبي، والتحديات الملحة التي تواجههم، ودور ريادة الأعمال الاجتماعية في معالجة هذا التحدي.

وصرحت سلامة العميمي، المدير العام لهيئة معاً: «أثبت برنامج حاضنة معاً الاجتماعية دوره الفعال في مواجهة التحديات الاجتماعية، وإيجاد الحلول المبتكرة لها على مدار الدورات الأربع السابقة، ونتطلع إلى أن ترفد الفرق الفائزة في الدورة الحالية المجتمع بخدمات تسهم في تعزيز التماسك المجتمعي والاندماج الاجتماعي لفئة كبار المواطنين والمقيمين، وتصميم فرص ملائمة لهم لتوظيف خبراتهم في مجالات تسهم في تمكينهم اقتصادياً، بالإضافة لأهمية تزويدهم بأسس التواصل التكنولوجي ليبقوا على اطلاع بما يدور حولهم على منصات التواصل الاجتماعي».

سيخضع رواد الأعمال المنتسبين للدورة الخامسة من برنامج حاضنة معاً الاجتماعية إلى برنامج تدريبي مدته 90 يوماً مصمم لتطوير أفكارهم بهدف تحسين الحلول المتوفرة في الوقت الراهن، فضلاً عن إنشاء برامج جديدة تعزز حياة كبار المواطنين والمقيمين في أبوظبي. توفر هيئة معاً الدعم للفرق العشرة التي تم اختيارها لتأسيس مشاريع ذات عائد اقتصادي مختصة بدعم فئة كبار المواطنين والمقيمين، فضلاً عن توفير الإرشاد والتوجيه لصقل مهاراتهم.

وبدورها، تحدثت الخبيرة الاجتماعية أمل العزام في مؤسسة التنمية الأسرية، قائلةً: «نؤمن في مؤسسة التنمية الأسرية بأهمية تكاتف الجهود المجتمعية المتمثلة بالأفراد والهيئات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، لنكون يداً واحدة في مواجهة التحديات النفسية التي تعانيها فئة كبار المواطنين والمقيمين».