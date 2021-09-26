إعلاميون: خطاب الإمارات ملهم ويعزز الثوابت الوطنية

الشارقة (وام)

أكد مسؤولون وإعلاميون مشاركون في فعاليات الدورة العاشرة من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي بالشارقة، أن الخطاب الرسمي لدولة الإمارات استباقي وتفاعلي وملهم ويتسم بالمصداقية والتجديد، ويسهم في تعزيز الثوابت الوطنية.

وقال أمجد طه الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات الشرق الأوسط بالمملكة المتحدة: إن الخطاب الرسمي في الإمارات، لا سيما خلال أزمة «كورونا»، مثّل مبادرة استثنائية لمحاكاة واقع الجائحة ومعاصرة مستجدات الإعلام الرقمي وتطويعه لإيصال الرسائل الحكومية بشكل واضح إلى جميع السكان. وأضاف أن الإمارات نجحت من خلال الشفافية والمصداقية والواقعية في أن تتصدى للشائعات والأخبار الكاذبة التي ظهرت خلال جائحة «كورونا» وتشكيل وعي مجتمعي قادر على دعم الجهود الوطنية في مواجهة «كورونا» وتخطي تداعيات الأزمة بنجاح.

وأشار إلى أن الخطاب الرسمي في الإمارات ظهر تأثيره بوضوح عندما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة خلال جائحة كورونا «لا تشلون هم» التي أسهمت في خلق حالة فريدة من الطمأنينة في نفوس جميع السكان المواطنين والمقيمين، حتى باتت رسالة عالمية ملهمة لدول العالم.

وحول أهمية الاستفادة من التطور التكنولوجي في إيصال الرسالة الحكومية.. قال طه: إن الاتصال الحكومي في الإمارات يتسم بالاستباقية والمصداقية، وهو ما شهدناه مؤخراً خلال التعامل الإعلامي الاحترافي مع «حريق دبي»، والتواصل السريع مع المجتمع والعالم وتوضيع الحقائق، وهو ما حظي بإشادة عالمية كبيرة، وهو ما عهدت الإمارات عليه تحويل التحديات إلى فرص تعزيز مسيرة الدولة الحضارية في مختلف المجالات.

وأشاد طه بجهود إمارة الشارقة في استشراف مستقبل الاتصال الحكومي، وهو ما تترجمه أرقام الحضور خلال الدورات السابقة للمنتدى الدولي للاتصال الحكومي والتي وصلت إلى أكثر من 23 ألف زائر، مشيراً إلى أن اجتماع هذا العدد من العقول من المؤرخين والإعلاميين والمسؤولين تحت مظلة واحدة تتسم بالإبداع والابتكار.

ومن جانبه، قال شريف عامر الإعلامي ومقدم البرامج المصري: إن مشاركته في المنتدى الدولي للاتصال الحكومي تأتي للعام الثاني على التوالي، والذي بات يشكل جزءاً مهماً من الفعاليات المهمة على مستوى المنطقة كونه يوفر فرصة للأشخاص الذين يعملون خارج الإطار الحكومي للقاء المسؤولين والعاملين في قطاع الاتصال الحكومي، وهو ما يمثل فرصة مهمة للتحاور وتبادل الرؤى وتعزيز التواصل. وأشار عامر إلى أن الاتصال الحكومي في الإمارات يرتكز على ثوابت واضحة ورصيد تراكمي من المصداقية والموثوقية، ما جعله قادراً على الوصول السريع إلى الناس والتأثير بشكل فعال، حتى أصبح نموذجاً فعالاً في التواصل الاحترافي، بما يدعم ترسيخ الثوابت المجتمعية الأصيلة. وقال: إن دول العالم تعيش ظروفاً إنسانية استثنائية جراء انتشار جائحة «كورونا» وهو ما يتطلب تضافر الجهود والخروج بأفكار وتجارب حقيقية تسهم في إحداث تغيير تراكمي على المدى الطويل.

الرسالة إلى الجميع

قال الدكتور فهد رفاعي الشليمي رئيس مركز الشرق الأوسط للاستشارات السياسية والاستراتيجية: إن المنتدى الدولي للاتصال الحكومي نحج خلال 10 سنوات في خلق ثقافة عامة تتعلق بالاتصال الفعال والمؤثر.

وأضاف أن التواصل الحكومي الإماراتي مع المجتمع نجح في إيصال الرسالة إلى الجميع، خلال من تطويع التكنولوجيا الحديثة والإعلام الجديد، لمواكبة المتغيرات التي يشهدها العالم، مع التحسين المستمر لأدوات التواصل الإعلامي المستخدمة. وأشار إلى أن الإمارات تمكنت خلال أزمة «كورونا» من إيصال رسالتها إلى المجتمع باستخدام خطاب إعلامي استثنائي يتسم بالمصداقية والشفافية وسرعة الاستجابة في التعامل مع كافة المتغيرات، وهو ما تجني ثماره اليوم بتصدر الإمارات مؤشرات التطعيم ضد فيروس كورونا، والذي نتج عن تواصل مستمر وفعال كسب ثقة سكان الدولة.

وأكد أن الخطاب الإعلامي الرسمي في الإمارات ظهر جلياً بما يمتلكه من احترافية عندما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة: «الغذاء والدواء خط أحمر»، هنا نجد أننا أمام منظومة اتصال ملهمة قادرة على التأثير وإيصال رسالتها بما يرفع الاستجابة الشعبية، ويعزز التواصل الإنساني بين الحكومة والشعب. وأشار إلى أن تجربة الاتصال الحكومي في دولة الإمارات تجربة ناجحة، وتشكل نموذجاً ملهماً للاتصال الفعال والمباشر والاتصال مع الجمهور في أماكنهم، وهو ما يميز منظومة الاتصال في الإمارات.