منصة الإعلام الذكي مبادرة رائدة في الشارقة

لمياء الهرمودي (الاتحاد)

كشف عبدالله الياسي رئيس قسم العلاقات الإعلامية بمنصة الإعلام الذكي التابعة للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة لـ«الاتحاد» عن أنه تم رصد أكثر من 45 ألف محتوى إعلامي على منصة الإعلام الذكي لأكثر من 50 جهة حكومية في الإمارة، وذلك خلال شهر سبتمبر الجاري فقط.

وقال: تعتبر المنصة مبادرة من المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة تهدف إلى توحيد العمل الإعلامي للدوائر والجهات الحكومية في الإمارة. تنقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسية، وهي المركز الإعلامي، والناشر الإعلامي، والرصد الإعلامي. ولكل جهة حكومية يتم توفير اسم مستخدم خاص بها، بحيث من خلالها تتمكن من الولوج إلى المنصة للاطلاع على الأخبار الخاصة في الجهة والدائرة التي يعمل بها ويمثلها فقط.

وأوضح أن المنصة تمثل دور الأرشيف المتكامل للجهات الحكومية المحلية في الإمارة، يتم من خلالها رصد كافة أخبار الجهات كل على حدة وفي حسابات خاصة، كما يمكن للجهات الحكومية من خلال المنصة وعبر حساباتهم الخاصة إرسال كافة الأخبار والبيانات الصحفية إلى كافة الجهات الإعلامية والصحف التي يتعاملون معها بكبسة زر واحدة.

دعم آلية إرسال الأخبار الصحفية والإعلامية

أشار الياسي إلى أن هذه الخدمة تسهل وتيسر عملية النشر وتعزز وتدعم آلية إرسال الأخبار الصحفية والإعلامية للجهات الحكومية لكافة وسائل النشر والإعلام، بالإضافة إلى توفر آلية المتابعة للأخبار المرسلة.

وقال: يوفر المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة خدمة الرصد الإعلامي لكافة الدوائر والجهات الحكومية في إمارة الشارقة من خلال إنشاء حسابات مستقلة لكل دائرة أو جهة على منصة الإعلام الذكي، حيث يمكن للجهات المشاركة في المنصة الاستفادة من كافة خدمات الرصد الإعلامي والمتمثلة في: رصد الأخبار طبقاً للكلمات المفتاحية في كافة الوسائل الإعلامية التقليدية، من خلال رصد الأخبار من الصحف، ورصد الأخبار من التلفاز، ورصد الأخبار الإذاعية، ورصد الأخبار من المجلات، ورصد الأخبار من المواقع الإخبارية، بالإضافÕ÷Ë—ة إلى عرض إحصائيات الأخبار المنشورة تبعاً للفترة الزمنية المحددة من قبل المستخدم كإجمالي عدد الأخبار المرصودة، وإجمالي القيمة الإعلانية للأخبار المرصودة، وتصنيف الأخبار المرصودة (إيجابي، سلبي ومحايد)، فضلاً عن عرض تفاصيل الأخبار المنشورة في كافة الوسائل الإعلامية تبعاً لمصدر الخبر حسب للوسيلة الإعلامية، وإمكانية تقييم الأخبار (إيجابي، سلبي أو محايد)، وأخيراً عرض إحصائيات الكلمات الدلالية، بحيث يمكن للمستخدم عمل إحصائيات لأي من الكلمات الدلالية خلال فترة زمنية محددة بهدف استخراج ملف إحصائي تفصيلي لحجم التغطية الخاصة بالكلمة الدلالية (التغطية الإعلامية تبعاً للغة، الوسيلة الإعلامية، عدد المشاهدات، الدولة، الصحيفة وما إلى ذلك).

وأوضح الياسي أنه يمكن من خلال المنصة إنشاء ملف التغطية الإعلامية، بحيث يستطيع المستخدم إنشاء ملف للتغطية الإعلامية سواء بشكل مختصر أو مفصل لخبر معين في خطوات بسيطة ومشاركته مع الآخرين.