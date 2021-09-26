«دورية الطفل» تنفذ برنامج توعية لأولياء الأمور

أبوظبي (الاتحاد)

نفّذت دورية الطفل بشرطة أبوظبي برنامج توعية تثقيفياً للسائقين من أولياء الأمور «الآباء والأمهات» حول أهمية جلوس الأطفال بالمقاعد المخصصة لهم داخل المركبة، بالتعاون مع أكاديمية الشيخ زايد الخاصة في أبوظبي، ويأتي البرنامج ضمن مبادرة «العودة الآمنة للمدارس»، التي تركز على تكثيف التوعية حفاظاً على سلامة الطلاب أثناء توجههم وعودتهم من وإلى المدارس وبمشاركة دورية السعادة.

وأوضح النقيب فيصل راشد الظنحاني عضو فريق دورية السعادة بمديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية، أن البرنامج التثقيفي شهد تجاوباً كبيراً من أولياء الأمور الذين تفاعلوا بإيجابية مع إرشادات عناصر دورية السعادة ودورية الطفل حول جلوس الأطفال بالطريقة الصحيحة في المركبة وربط حزام الأمان.

وأشار إلى أن البرنامج اشتمل على توزيع الهدايا للسائقين في أجواء نشرت السعادة والإيجابية حول أهمية الالتزام بقوانين وأنظمة المرور، موضحاً أن سعادتنا الحقيقية في الاطمئنان إلى أبنائنا وهم سالمون وآمنون. وأكد أن القانون رقم (5) لسنة 2020م بشأن حجز المركبات في إمارة أبوظبي، يتضمن مخالفة السماح لطفل يقل عمره عن عشر سنوات بالجلوس في المقعد الأمامي للمركبة، ويعاقب على ذلك بغرامة 400 درهم، والقيمة المالية لفك حجز المركبة 5.000 درهم، على أن يتم حجز المركبة إلى حين دفع القيمة المالية لفك الحجز، ولمدة أقصاها ثلاثة أشهر، وفي حال عدم سداد المستحقات تحال المركبة للبيع في المزاد العلني.