تفاهم بين كلية الدفاع الوطني وأكاديمية أبوظبي الحكومية

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت وزارة الدفاع ممثلة في كلية الدفاع الوطني وأكاديمية أبوظبي الحكومية مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال تطوير برامج تدريبية مشتركة. وقع مذكرة التفاهم بالنيابة عن كلية الدفاع الوطني اللواء الركن عقاب شاهين عقاب العلي قائد كلية الدفاع الوطني، ونيابة عن الأكاديمية محمد غياث محمد القائم بأعمال مدير عام أكاديمية أبوظبي الحكومية، وذلك بحضور سمية عبدالعزيز الحوسني عميد أكاديمية أبوظبي الحكومية، وعدد من أعضاء هيئة التوجيه لكلية الدفاع الوطني.

وتعكس مذكرة التفاهم رغبة كلية الدفاع الوطني وأكاديمية أبوظبي الحكومية في تطوير وتوثيق علاقاتهما الثنائية من خلال التعاون في تطوير برامج تدريبية مشتركة التزاماً بتوجيهات القيادة الرشيدة والخطط الاستراتيجية للجانبين. وبهذه المناسبة، عبر اللواء الركن عقاب شاهين عقاب العلي عن استعداد الكلية لتقديم إسهاماتها من برامج علمية لرفد الجهود التي تبذلها الأكاديمية الحكومية في تأهيل القيادات بحكومة أبوظبي. ومن جانبه، أوضح محمد غياث أن أكاديمية أبوظبي الحكومية تعمل وفق توجيهات دائرة الإسناد الحكومي، وتحرص على توثيق التعاون والتنسيق والتواصل مع المؤسسات الحكومية المختلفة في إطار المساعي الرامية لدعم رأس المال البشري في إمارة أبوظبي وإعداده لمواجهة أي تحديات مستقبلية وفرص المستقبل، من خلال توفير برامج ومبادرات ذات مستوى عالمي متطور.