شرطة دبي تطرح دبلوم «ضابط مرونة»

دبي (الاتحاد)

وقعت القيادة العامة لشرطة دبي مذكرة تفاهم مع الجامعة الأميركية في دبي؛ بهدف تأهيل الخبراء في مجال المرونة والحد من المخاطر، عبر تنفيذ البرنامج التدريبي المشترك «دبلوم ضابط مرونة»، وهو الأول من نوعه في المنطقة في هذا المجال، ويهدف إلى ضمان المرونة بشكل عام، ويتضمن المرونة المؤسسية، والذكاء والاستدامة في منظومة العمل والتعامل مع الأزمات، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، بإشراف من مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في شرطة دبي. وقع المذكرة من جانب شرطة دبي اللواء الدكتور غيث غانم السويدي، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب بالوكالة، والدكتور ديفيد شميدت، رئيس الجامعة الأميركية في دبي.