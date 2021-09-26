شرطة أبوظبي تُطلع وفداً من الشارقة على أحدث الممارسات

أبوظبي (الاتحاد)

اطلع وفد من القيادة العامة لشرطة الشارقة على أحدث الممارسات والخطط الأمنية والبرامج التدريبية الحديثة في إدارة مكافحة الشغب بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي. والتقى المقدم إبراهيم محمد المناعي مدير إدارة مكافحة الشغب مع الوفد، برئاسة المقدم محمد سيف الطنيجي رئيس قسم مكافحة الشغب بالإنابة في شرطة الشارقة، بحضور المقدم فيصل علي الكثيري نائب مدير إدارة مكافحة الشغب، والرائد ركن راشد علي الشحي قائد السرية الثالثة بقطاع المهام الخاصة في شرطة أبوظبي. وأكد المقدم إبراهيم محمد المناعي حرص شرطة أبوظبي على تبادل الزيارات الميدانية، وتعزيز التعاون المشترك والاستفادة من الخبرات والمقارنات المعيارية مع الجهات الشرطية لتطوير الأداء المؤسسي.