تحت رعاية حمدان بن زايد.. انطلاق «الصيد والفروسية» اليوم

أبوظبي (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس نادي صقاري الإمارات، تنطلق اليوم فعاليات الدورة الـ18 من المعرض الدولي للصيد والفروسية (أبوظبي 2021)، وذلك بمشاركة 680 شركة وعلامة تجارية من 44 دولة، بتنظيم من نادي صقاري الإمارات، وذلك خلال الفترة من 27 سبتمبر ولغاية 3 أكتوبر 2021.

ويحظى الحدث برعاية رسمية من هيئة البيئة- أبوظبي، الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى، ومركز أبوظبي الوطني للمعارض، وراعي القطاع شركة «بينونة لتجارة المعدات العسكرية والصيد»، إضافة لرعاة الفعاليات كل من شركة الفارس العالمية للخيم، نادي ظبيان للفروسية، وشركة «سمارت ديزاين»، وARB-Emirates شريك العلامة التجارية لصناعة السيارات، وقناة بينونة الشريك الإعلامي الرسمي للحدث.

وذكر معالي ماجد علي المنصوري، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض، الأمين العام لنادي صقاري الإمارات، أنّ 319 عارضاً محلياً يُشاركون في هذه الدورة، فضلاً عن 32 جهة حكومية ورسمية، وما يزيد على 20 نادياً وجمعية ومؤسسة محلية ودولية تُعنى بالصقارة، وذلك على مساحة إجمالية تُقارب 50 ألف متر مربع، هي المساحة الأكبر في تاريخ الحدث الذي يشهد هذا العام أيضاً فعاليات هي الأكثر تنوّعاً وغنىً من خلال ما يزيد على 90 نشاطاً حيّاً ومُسابقات شيّقة وعروض تراثية ورياضية ساحرة يترقّبها جمهور المعرض، إضافة لنحو 50 ورشة عمل تعليمية هادفة، وذلك بينما يَعرِض ما يزيد على 125 فنّاناً إماراتياً وعربياً وعالمياً إبداعاتهم في قطاع الفنون والحرف اليدوية.

ويُعتبر معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ويواصل بكل ثقة تطوير خططه ومشاريعه تماشياً مع دوره البيئي والتراثي الرائد في تعزيز الصيد المُستدام، وما يُشكله في ذات الوقت من فرصة سنوية ثمينة للشركات الإقليمية والدولية بهدف اكتشاف الفرص التجارية القوية المُتاحة لها.

وتقرّر تنظيم هذه النسخة على مدى 7 أيّام للمرّة الأولى في تاريخ المعرض، في نقلة نوعية ضمن استراتيجية تطوير الحدث وتحويله إلى مهرجان شامل يُلبّي الطموحات المُتزايدة لعُشّاق الصقارة والصيد والفروسية في مختلف أنحاء العالم عاماً بعد آخر، منذ أولى دوراته التي انطلقت في 2003 وتشرّفت بزيارة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه.

وقد تمّ اعتماد ثيمة الحدث للدورة القادمة «استدامة وتراث.. بروحٍ مُتجدّدة»، انعكاساً لجهود أبوظبي والعالم في تعزيز استدامة البيئة والصيد والرياضات التراثية والأعمال التجارية ذات الصلة، وبلورة استراتيجية شاملة لتطوير الحدث. كما تتضمن الخطة التوسعية الشاملة تطوير محتوى المعرض بخدمات وتقنيات وأنشطة وفعاليات مُبتكرة. ويحظى المعرض بجماهيرية كبيرة، إذ زاره على مدى دوراته الماضية ما يزيد على الـ1500000 شخص، منهم أكثر من 110 آلاف زائر من 120 جنسية في دورة (أبوظبي 2019). ويشهد الحدث سنوياً مُشاركة أكثر من 600 إعلامي في تغطية فعالياته بما يزيد على 12 لغة. وأكد معالي ماجد علي المنصوري، أنّ هذا النجاح المتواصل ما كان ليتحقق لولا الحرص البالغ للقيادة الرشيدة على تعزيز الصيد المُستدام والمحافظة على ركائز التراث العربي الأصيل، وبفضل الدعم الكبير الذي يحظى به المعرض من قبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والمتابعة الدائمة من قبل راعي المعرض سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس نادي صقاري الإمارات. ومع انطلاق دورته الثامنة عشرة، يؤكد المعرض الدولي للصيد والفروسية (أبوظبي 2021) من جديد مكانته المعروفة على الصعيدين الإقليمي والدولي، ودوره المُتنامي في الترويج للصيد المُستدام، وجمع هواة الصيد بمختلف جوانبه وعُشّاق الخيل والإبل والتراث والفن في ملتقى واحد ينتظره ويترقبه الجميع سنوياً.

مفاجآت شيقة

وتُقدّم هذه الدورة مزايا جديدة للزوار والعارضين تُعزز من تجربة حضورهم ومُشاركتهم عبر إتاحة فرصة الاطلاع على أحدث ابتكارات الخبراء المحليين والدوليين والاستماع لآرائهم. حيث صمّم المعرض هذا العام، برنامجاً خاصاً للعارضين بهدف مطابقة الأعمال فيما بينهم، فضلاً عن تقديم مُفاجآت شيّقة للجمهور.

وتُعتبر ساحة العروض الحيّة، قلب الحدث ومحور أجمل فعاليات العروض الحيّة التي لا يُمكن مُشاهدتها إلا في معرض أبوظبي للصيد، ومنها عروض الفروسية الموسيقية والتراثية، ورش تدريب الخيول، مزاد الهجن العربية، الرماية بالقوس والسهم من على ظهر الخيل، ورش عمل حول أساسيات القيادة في البر والمغامرات، فضلاً عن رحلة تعليمية حول جذور الصقارة العربية وخصائصها الفريدة من تقديم مدرسة محمد بن زايد للصقارة وفراسة الصحراء، وغير ذلك الكثير.

وتتركز محاور المؤتمر الذي يُنظّمه نادي صقاري الإمارات، بالتعاون مع منظمة اليونسكو والاتحاد العالمي للصقارة والمحافظة على الطيور الجارحة (IAF)، حول «مُستقبل رياضة الصيد بالصقور» عبر سلسلة من ورش العمل المُتخصّصة، بما يُمثّله ذلك من خطوة مهمة لتعزيز قُدرات الدول المشاركة في ملف تسجيل الصقارة كتراث إنساني في اليونسكو، ولكافة المجتمعات التي ما زالت تُمارس رياضة الصيد بالصقور، وخاصة عبر نحو 110 أندية ومؤسسات معنية بالصقارة تُمثّل 90 دولة تضمّ في مجموعها ما يزيد على 75 ألف صقار حول العالم.

319 شركة إماراتية

يشهد معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، زيادة ملحوظة في عدد العارضين المحليين، حيث تتواجد 319 شركة إماراتية تتوزّع على مختلف القطاعات الـ11 للمعرض، وذلك نظراً لما يشهده المعرض من إقبال جماهيري واسع يتزايد كل عام، بالإضافة إلى أنه يشكل فرصة كبيرة لتبادل الخبرات وعقد الصفقات مع الشركات العالمية المتخصصة. ونجحت الشركات المحلية في ترسيخ مكانتها بقوة في مجال تخصصها، وأصبحت منتجاتها وابتكاراتها تضاهي وتنافس أفضل المنتجات العالمية، كما تمكنت من الحصول على عقود تصنيع مشتركة للعديد من أبرز العلامات التجارية. ويُقدّم معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية في جميع قطاعاته فرصاً مهمة للشركات الصغيرة والمتوسطة الناشئة للانطلاق بأعمالها والاستفادة من برامج متخصصة بإيجاد فرص عقد الشراكات التجارية، وهو ما ساهم في تأسيس العديد من الشركات الإماراتية في السنوات الأخيرة.

الإثارة فوق الكثبان الرملية

يُتيح معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية لزوّاره، خيارات واسعة لتجربة المتعة والإثارة فوق الكثبان الرملية وفي رحلات البر، عبر قطاع مركبات ومعدات الترفيه في الهواء الطلق، حيث تتوفر أحدث وأفضل أنواع الدراجات والمركبات المخصصة لرحلات الصحراء الساحرة من أهم وأشهر العلامات التجارية العالمية، وذلك إضافة للعديد من شركات تعديل السيارات ذات الخبرة الواسعة، تحت سقف واحد في القطاع.

وتحظى شركة ARB-Emirates (4x4) المتخصصة في توفير لوازم سيارات الدفع الرباعي باهتمام كبير في المعرض، وهي شركة رائدة في مجال تعديل المركبات المخصصة للطرق الوعرة وملحقاتها، مع أكثر من 40 عاماً من الخبرة. وتُشارك بالعديد من لوازم السيارات المستخدمة في رحلات البر والصيد. كما توفر الشركة وسائل ومعدات السلامة لسيارة الدفع الرباعي من دعاميات و«منظم وضاغط هواء» لإطارات سيارات الدفع الرباعي، فضلاً عن مقتنيات الراحة ووسائل الترفيه في الرحلات البرية، ومنها المجمدات التي تعمل على بطارية السيارة، وكراسٍ مصممة بشكل أنيق لرحلات البر. وفي قطاع «مركبات ومعدات الترفيه في الهواء الطلق»، تشارك أيضاً «فريدوم أوفرلاند»، وهي شركة ناشئة لتصنيع مركبات المغامرات بأسلوب فاخر وأنيق، من الشاحنات المخصصة للتخييم (الكرفانات) إلى مركبات الدفع الرباعي المتميزة!

أما «شركة رامي التجارية» الرائدة في قطاع مركبات ومُعدّات الترفيه في الهواء الطلق، فانطلقت أعمالها في عام 1992، عندما جمع بعض عشاق الطرق الوعرة ورحلات الصيد بين الشغف والمهنة فأسسوا حينها شركة توفر قطع غيار سيارات الدفع الرباعي ومنتجات العناية بها ومُستلزماتها. ويقول مسؤولو الشركة: «لقد كانت دائماً فرصة رائعة لنا أن نكون جزءاً من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية.. فشركة رامي للسيارات حاضرة في هذا الحدث الهام منذ العام 2014. ونحن نتطلع إلى ما ينتظرنا في دورة (أبوظبي 2021) من مفاجآت سارة، والتي ستكون دورة استثنائية ومهمة للغاية بالتأكيد، خاصة بعد أن يتعافى الشرق الأوسط والعالم من الأزمة الصحية».

زلاجات مائية

في قطاع صيد الأسماك والرياضات البحرية، تتواجد كلّ من شركة «باراكودا» لمُعدّات صيد السمك والتجهيزات البحرية، وشركة «سبارك إيفلوشن» التي تُقدّم مشاركة مميزة في معرض أبوظبي لهذا العام، تتمثل بعرض زلاجة Evo Jet AE الفريدة من نوعها، والتي تتميز بأداء قوي ومظهر رائع. وتمثل زلاجات «سبارك إيفلوشن» بجميع طرازاتها، مستقبل سباقات الزلاجات المائية حول العالم. وأيضاً، تُشارك في القطاع البحري، شركة Lambda Electronics TR.CO.LLC الرائدة في توفير حلول الاتصالات اللاسلكية، مقرها في الإمارات، وهي الوكيل الوحيد لشركة ICOM INC (اليابان) الشركة الرائدة في مجال تصنيع المنتجات المتطورة والموثوقة للغاية من معدات الاتصالات اللاسلكية والملاحة. Lambda هي أيضاً موزع لمنتجات الاتصالات الخاصة بشركة KENWOOD، وOcean Signal.

أنظمة غذائية وعناية فائقة بالحيوانات الأليفة

في المعرض تبرز كذلك مشاركة مجموعة سانت فينسنت للتجارة العامة، التي تأسست في عام 2005 ممثلة لأكثر من 40 علامة تجارية، ومنذ ذلك الحين أصبحت أحد أبرز الموزعين في دولة الإمارات لما يزيد على 4100 منتج في قطاع العناية بالحيوانات الأليفة، وخاصة في مجال التغذية والطب البيطري والإكسسوارات، حيث تتخصّص المجموعة في توفير التغذية بوجبات جافة ومجمدة للعديد من أنواع الحيوانات، فضلاً عن الوصفات الطبية المناسبة.

ومن المشاركات المميزة كذلك في قطاع المنتجات والخدمات البيطرية والصيدلانية، «جيرمان ستاندارد غروب- الإمارات» المجموعة الألمانية النموذجية، إحدى الشركات البارزة في عالم البيطرة في سوق الشرق الأوسط. حيث حازت على شهرة في هذا الميدان، نظراً لكونها الموزع الحصري لعلامات تجارية معروفة مثل «إيكماير» و«شورلاين» و«أباكسيس» و«ميني تيوب»، كما تقدم أفضل الخدمات والأجهزة في مجالات الجراحة والتصوير الإشعاعي والتحاليل المخبرية.

كما تتواجد شركة الشرق الأوسط للوازم البيطرية ذ.م.م. التي تعمل، من مقرها بدبي، في تجارة أدوية وفيتامينات الصقور في منطقة الخليج بالتعاون مع شركة «فيتافارم» الأسترالية، وهي إحدى أكبر الشركات المتخصصة بأدوية الصقور في العالم.