«تراث الإمارات» ينظم جلسات حوارية عن الصقارة

أبوظبي (الاتحاد)

يشارك نادي تراث الإمارات في الدورة الثامنة عشرة من المعرض الدولي للصيد والفروسية، وقال سعيد بن علي المناعي مدير إدارة الأنشطة في نادي تراث الإمارات: إن جناح النادي يضم أكثر من معرض تراثي تجسدّ تنوع التراث الإماراتي الأصيل، وتقدمه لزوار المعرض وتعرف به في هذا المحفل الدولي الكبير، منها معرض للحرف التراثية القديمة التي احترفها الآباء والأجداد بالتركيز على المشغولات النسائية مثل سف الخوص والسدو والتلي وغيرها. فيما يعرف المعرض البحري بمهنة الطواش ورحلات الصيد ويعرض نماذج للؤلؤ والأدوات التي كان يستخدمها الغواص، بالإضافة إلى عروض حية للصناعات البحرية مثل صناعة الديين، بالإضافة إلى تعريف الزوار بأنواع الصيد التقليدي قديماً وغيرها من الأنشطة البحرية، وبجانب كل ذلك يعرض الجناح نماذج للمحامل التراثية القديمة.ويشارك النادي أيضاً بعروض تراثية خاصة بالخيل، بجانب مشاركته في الجلسات الحوارية بالمعرض بورشة «الصقارة بين الماضي والحاضر»، يقدمها مسلم العامري في الخامسة مساء اليوم الأول، وورشة «القنص والمقيض» التي يقدمها سالم سويد المنصوري وناصر سعيد المنصوري في الحادية عشرة من صباح اليوم الثاني.فيما أشارت فاطمة المنصوري مديرة مركز زايد للدراسات والبحوث التابع للنادي إلى مشاركة معرض الشيخ زايد بعرض عدد من المقتنيات النادرة والمميزة التي تخص المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وعدد من الأسلحة التراثية بهدف تعريف الأجيال الحالية بها، كما يعرض المركز أيضاً إصداراته في حقول التراث والتاريخ والشعر، بجانب عددي سبتمبر وأكتوبر من مجلة «تراث» التي يصدرها نادي تراث الإمارات، حيث يتميز العددان باتساق مواضيعهما مع ما يقدمه معرض الصيد والفروسية. وكذلك يقدم المركز مسابقة تراثية يومية للجمهور طيلة أيام المعرض.

ويشارك المركز في البرنامج الثقافي المصاحب للمعرض بعدة فعاليات، حيث يقدم في يوم 28 سبتمبر محاضرة بعنوان «العاديات في الموروث الشعبي» يحاضر فيها سعيد السويدي، وتقدم أسماء الهاملي محاضرة «توثيق التراث في الفن التشكيلي» بتاريخ 30 سبتمبر، فيما تقدم حليمة الصايغ محاضرة «صياغة السيوف والخناجر التقليدية في الإمارات» بتاريخ 2 أكتوبر المقبل. كما ينظم المركز أمسية شعرية يقدمها نخبة من الشعراء يتغنون فيها بموضوعات القنص والطير، وذلك بتاريخ الأول من أكتوبر.