«الإمارات للخدمات الصحية» توعي متعامليها بإصدار وتجديد البطاقة

دبي (الاتحاد)

في إطار برامج مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية لتعزيز الوعي بحزمة خدماتها الشاملة لتلبية احتياجات المتعاملين وفق أفضل الممارسات المعتمدة، دعت المؤسسة الأفراد للاستفادة من خدمات إصدار البطاقات الصحية وتجديدها وتعديلها وتحويلها، في 23 منفذ خدمة في 6 إمارات بالإضافة لقنوات إلكترونية لتسهيل وتسريع الإجراءات، ويستفيد منها مواطنو الدولة ومجلس التعاون الخليجي والمقيمون. ويمكن الحصول على الخدمة أيضاً عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة أو مراكز الطباعة. وذلك بناء على القرارات الناظمة التي تحدد ارتباط تقديم الخدمات الصحية بالبطاقة الصحية.

وتتيح هذه الخدمة تقديم طلب للحصول على بطاقة صحية تخول صاحبها الحصول على الخدمات الصحية والعلاجية في المرافق الصحية التابعة لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية. ويكون العلاج مجاناً للمرضى من فئة ذوي الهمم من خلال التقديم على البطاقة عبر منافذ التسجيل الصحي في المناطق الطبية، بعد العرض على لجنة طبية وإبراز المستندات التي تتضمن تقريراً طبياً حديثاً، وجوازاً، وهوية سارية المفعول، ويتم علاج أصحاب الهمم مجاناً في إطار حرص المؤسسة على توفير خدمات الرعاية الصحية لأصحاب الهمم بشكل مبسط وميسر بما يتناسب مع ظروفهم ولدمجهم في المجتمع بالشكل الأمثل.

ويرتبط إصدار البطاقة الصحية ببطاقة الهوية السارية الصلاحية، والتي يمكن استخدامها كبديل عن البطاقة الصحية. وفي حين تكون صلاحيتها لمواطني الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي أربع سنوات، فإن البطاقة للمقيمين تكون صالحة لسنة واحدة قابلة للتجديد خلال شهر قبل انتهائها، مع وجود إقامة سارية المفعول وجواز ساري الصلاحية، ويرتبط إصدارها بالحالتين بموقع السكن.