خولة علي (دبي) نظم الجناح الياباني المشارك في «إكسبو دبي 2020»، عرضه التمهيدي، في ساحة الفرسان، للتعرف على رؤية الجناح الذي تدور فكرته حول «مكان لقاء الأفكار»، لتمتزج الفنون والثقافة والتكنولوجيا وتقاليد الضيافة اليابانية، باستخدام تقنيات متطورة ومثيرة تأخذ الزائر في رحلة عبر عوالم الطبيعة المختلفة، في مشاهد خيالية ساحرة، تربط الماضي بالحاضر والمستقبل، وتشكل نظرة ورؤية «إكسبو دبي 2020» (تواصل العقول وصنع المستقبل). فالناظر إلى الثقافة اليابانية المتطورة، يجدها وليدة مجموعة من الظروف الداخلية والتأثيرات الخارجية التي ساهمت في تطويرها عبر مسيرة طويلة من التعلم، جرى خلالها تبني الأفكار الثقافية الأخرى وإعادة تفسيرها على نحو جديد، بما يتماشى مع المجتمع ومجموع العادات والتقاليد السائدة، وتأسيس رؤية يابانية فريدة، تجسد الواقع الياباني عبر عصور التاريخ كافة، وحتى اليوم.
وأشار تومياسو ناكامورا، المفوض العام لجناح اليابان في إكسبو، إلى أن اليابان ستحافظ على مكانتها كحاضنة عالمية، تلتقي فيها الأفكار والقيم والتوجهات التي تتبناها الثقافات المختلفة، ودمجها على نحو فريد ومميز لإطلاق ابتكارات جديدة، وتأسيس غد أفضل للجميع. ويهدف الجناح إلى تعزيز حضور اليابان في منطقة الشرق الأوسط والمجتمع العالمي، وتعزيز قطاع السياحة الوافدة، وتسليط الضوء على الإرث التاريخي الياباني وتأسيس إرث جديد لاستشراف المستقبل، والعمل على توفير الفرص للجيل القادم من المواهب.
وبدا جلياً تصميم الجناح الذي جمع بين روح النمط العربي المتمثل في فن الأربيسك في تمازج مع نمط أسانوها الياباني التقليدي في مشهد فريد يجسد التاريخ الطويل من التواصل والتبادل الثقافي بين اليابان والشرق الأوسط. كما يرحب الجناح بالضيوف مع تصاميم الأوريغامي اليابانية التقليدية ثلاثية الأبعاد التي ترمز إلى احترام الآخرين باستخدام فن أوريجاتا الياباني لتغليف الهدايا، عبر تغطية الواجهة بطبقة مصنوعة من مادة ناعمة مستوحاة من الورق الياباني التقليدي، ونظام تبريد طبيعي يجمع بين التقنيات التقليدية العربية واليابانية. وسيتم تبريد الجناح باستخدام المساحات المائية في الواجهات الأمامية للجناح، والتي تعكس تصاميم الواجهة ثلاثية الأبعاد.
وستكون الهندسة المعمارية المستدامة ومعدات الأنظمة الصديقة للبيئة منتشرة في جميع أنحاء الجناح. كما يرمز شعار جناح اليابان إلى صورة لطيفة عن اليابان مؤلفة من أشخاص يمسكون بأيادي بعضهم بعضاً، يمثل هذا الشعار مجموعة متنوعة من الأشخاص في مشهد يتجاوز العرق والعمر والجنس من خلال الجمع بين الناس وتبادل المشاعر. تعبر الدائرة الناعمة عن تجمع الأشخاص لتشكيل التصميم البيضاوي، في مشهد يعبر عن مرونة التفكير، والخيال الواسع.
وعلقت ايكو يابوناكا، الأمين العام، بأن الجناح الياباني هو المكان الذي تصنع فيه الأفكار، وسيستمتع الزوار بتاريخ وثقافة اليابان، وأيضاً بمجموعة من الابتكارات المذهلة التي صيغت أفكارها من ثقافة المجتمع الياباني، وهناك الكثير من المشاكل التي تعاني منها الشعوب، لذا فنحن ندعو الزوار إلى مشاركة أفكارهم حول ما تعلموه من الجناح الياباني للمضي قدماً نحو مستقبل أفضل. وشهد الجناح استعراض مجموعة متنوعة من المحتوى الياباني، في بيئة عرض ابتكارية تستخدم أحدث التقنيات العالمية. وسيستمتع الضيوف باستكشاف مفاهيم استثنائية، والتعرف على دور التفاعلات الجديدة في استشراف مستقبل أفضل عبر تبادل الأفكار – على نحو يحاكي المسار التاريخي الثقافي لليابان. وستكون أفكار وآراء الضيوف موضع ترحيب، للتعرف على رؤاهم واقتراحاتهم، والاستلهام منها تحضيراً لمعرض إكسبو أوساكا 2025 كانساي الذي ستجري فعالياته في اليابان. وفي ستين دقيقة، سيخوض الزائر رحلة استثنائية فريدة، في بيئة يسودها ضباب فائق الدقة باستخدام فن ثلاثي الأبعاد، لتجربة غامرة غير مسبوقة في مشاهد وصور تعبر عن التحديات الاجتماعية والبيئة التي تواجه العالم اليوم.