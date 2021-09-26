محمد بن راشد يتفقد غرفة عمليات إكسبو استعداداً لانطلاق الحدث الكبير

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، غرفة عمليات إكسبو استعداداً لانطلاق الحدث الكبير.

وقال سموه عبر حسابه في تويتر: " خلال زيارة غرفة عمليات إكسبو استعداداً لانطلاق الحدث الكبير .. 134 فريقا من 95 جنسية يعملون كفريق عالمي واحد لإطلاق حدث عالمي رائد في دولة جمعت العالم في وقت ومكان واحد.. الحدث الأجمل سيكون علامة فارقة في تاريخ إكسبو بإذن الله ..".